【爆売り！】 refomed リフォメッド その他

購入金額:¥33,000

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カラー:NATURAL

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サイズ:2

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ウエスト:70.0cm〜84.0cm

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股上:44.0cm

タイガージャージセットアップ

股下:60.0cm

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平置きサイズです。

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ペットなし非喫煙者ですので、

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臭い等の心配もございません。

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パンツ丈···フルレングス

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素材···麻

商品の情報 商品のサイズ XL(LL) ブランド ワンエルディーケー 商品の状態 未使用に近い

購入金額:¥33,000カラー:NATURALサイズ:2ウエスト:70.0cm〜84.0cm股上:44.0cm股下:60.0cm平置きサイズです。ペットなし非喫煙者ですので、臭い等の心配もございません。#refomed#リフォメッド#LANTIKI#ランチキ#cliche#クリシェ#1LDKパンツ丈···フルレングス素材···麻

商品の情報 商品のサイズ XL(LL) ブランド ワンエルディーケー 商品の状態 未使用に近い

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