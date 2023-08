マリメッコのストライプシャツワンピースでございます。

2022SS 参考定価¥58,300

フロントはボタンの見えない比翼仕立て。

サイドにはポケットを配置。

ラウンドヘム×サイドスリットで軽やかさを取り入れています。

ベルトはお好みでオンオフが可能です。

✿ブランド名 marimekko

✿サイズ 34[XS]

着丈 約106cm

肩幅 約44.5cm

袖丈 約54cm

身幅 約52.5cm

⚠平置き実寸

素人寸法のため多少の誤差はご了承ください。

✿状態 こちらの商品は 【A】ランクです

【S】未使用、試着のみ。

【A】使用感があまりみられない。

【B】一般的な使用感はあるが、目立つダメージや汚れなし。

【C】部分的に目立つダメージや汚れあり。

【D】使用に困難なダメージあり。

⚠まだまだたくさん着ていただけるお品ですが、素人の自宅保管、素人検品ですのでご了承ください。

⚠素人検品のため見落としがある可能性も含めたお値段ですので、ご了承ください。

⚠ タイトル、説明にない撮影小物類は付きません。

✿発送はコンパクトに折畳ませて頂き、最安値の方法で送らせて頂く予定で御座います。畳みジワはご容赦くださいm(_ _)m

✿出来る限り、丁寧に、迅速にご対応させて頂きます。

✿ご不明点があればお気軽にお問い合わせくださいませ。

d102

商品の情報 商品のサイズ XS(SS) ブランド マリメッコ 商品の状態 未使用に近い

