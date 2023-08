[商品のランク・早見表]

N:新品

S:新品同様

SA:極美品

A~AB:全体的には綺麗

BA~B:良品

BC:一般的な中古品

C~D:ダメージが多い中古品

J:ジャンク品

ダメージ:極小・小・中・大

■■■

[商品の状態]

ランク・外側:BA

ヌメ革の擦れ・シミ(中)、薄汚れ(中)、使用感(中)

ランク・内側:A

薄汚れ(小)、使用感(小)

■■■

[商品の詳細]

管理番号:A759

対象性別:レディース・メンズ

素材:ヌメ革、PVC

カラー:バイカラー(オレンジ系・ブラウン系)

サイズ:横(底部36.5cm × 最長36.5cm) × 縦27cm × 幅15cm × ショルダー125cm (調節可能)

重さ:約1,340g

ポケット・外側:ファスナーポケット × 1、マジックテープポケット × 1

ポケット・内側:ファスナーポケット × 1

製造国:フランス

シリアルナンバー:MI1904

斜め掛け:可能

対応サイズ:B5:○、A4:○

付属品:保存袋

■■■

2023年1月ごろ、日本最大級の古物市場・エコリングで購入いたしました、ヴィトンの大変珍しい、カルヴィ アボガニー(ルイ・ヴィトンカップ)のメッセンジャーバッグでございます。

世界最高峰のヨットレース「ルイ・ヴィトンカップ」の、1994年(初代)に限定生産されたとても入手困難なショルダーバッグでございます。こちらのバッグは大容量の珍しいモデルなので、ヴィトンをお好きな方から注目されること間違いありません。

全体的なバッグのカラーは、落ち着いたスカーレット系(オレンジ系)で、落ち着いた美しさと一目でヴィトンとわかる存在感にうっとりさせられます。物の出し入れがしやすい・A4サイズ収納可能・斜め掛け可能など、使い心地の良さも素晴らしく、どのような場面でもお客様の洗練された美しさを引き立ててくれます。

どのような些細なご質問でも、24時間大歓迎でございます♪

なにとぞよろしくお願いいたします(o^-^o)

■■■

#Lexeadのバッグ一覧

商品の情報 ブランド ルイヴィトン 商品の状態 やや傷や汚れあり

商品の情報 ブランド ルイヴィトン 商品の状態 やや傷や汚れあり

