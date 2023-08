上品なスタイル スピードゴート4　24㌢ スニーカー

ホカオネオネ スピードゴート4

新品未使用になります。

24cm

箱は同じホカオネの箱です。

新しいメッシュアッパーが優れた通気性を提供

3Dプリントのオーバーレイが中足部をサポートし、安定感をアップ

切り込みを入れたガセット付きタンで通気性を確保 ・小さなウィング状の部材により、靴紐を通す部分も安定してフィット

反発性の高い新しい軽量フォーム素材を採用

幅広い前足部が安定した走りと柔軟なフィットを実現

Vibram®メガグリップラバーソールが濡れた路面でも乾燥した路面でもグリップを発揮

アウトソールの5mmの「段階付きの」溝がサポートと安定性を向上

部分的なラバーの配置がサポートと安定性を向上

商品の情報 商品のサイズ 24cm ブランド ホカオネオネ 商品の状態 新品、未使用

