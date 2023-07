驚きの値段 【新品未使用】C.E プリントTシャツ/ストライプ Tシャツ/カットソー(半袖/袖なし)

シーイーのTシャツです。タグは切っていますが未使用です。(試着のみ)

商品の情報 商品のサイズ S ブランド シーイー 商品の状態 新品、未使用

シーイーのTシャツです。タグは切っていますが未使用です。(試着のみ)表と裏のプリントグラフィックとブルーのボーダーが個性的なデザインです。元値13000円。※値下げ交渉対応不可※色味は現物に合わせて画像調整をしておりますが、閲覧環境によって多少の見え方の差が出る場合がありますのであらかじめご了承下さい。●サイズ:タグ表記 S当方女でS〜Mサイズ着用ですが、こちらはゆったりとしたサイズ感です。●素材:コットン100%●状態:新品未使用●その他、注意事項:自宅マンションにて保管していました。細かいデザインなどは写真にてご確認ください。カラー···パープル柄・デザイン···無地ジップ・ボタン···ボタン留めフード···フードなし季節感···春、秋

