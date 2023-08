【Angel R/エンジェルアール】

【Angel R/エンジェルアール】#NAYUのキャバドレス一覧はこちらから※新品未使用、タグ付き【定価】¥30,580【カラー】レッド【サイズ】M【商品詳細】着丈(脇丈):約 63〜68cmバスト:約 84〜88cmウエスト:約 64〜68cmヒップ:約 87〜91cm[パッド]あり[伸縮性]あり[ファスナー]背中部分[付属]なし【コンディション】新品未使用、タグ付きの綺麗なお品物になります♪随所にあしらわれた煌めくビジューがゴージャスなミニドレスです^o^♡#NAYUのキャバドレス一覧はこちらから※新品未使用であっても自宅保管や倉庫、お店のロッカー保管とゆう点、あくまでも中古となりますので、ご理解いただける方のみ購入お願いします‼︎※完璧をお求めの方や神経質な方はトラブル防止の為、購入をお控えください‼︎233305234#キャバドレス#ミニドレス#タイトドレス#タイト#ミニ#ドレス#ワンピース #キャバクラ#ラウンジ#ニュークラブ#クラブ#ガールズバー#スナック#ステージ#パーティー#衣装#アン#an#ANDY#アンディ#ROBEdeFLEURS#ローブドフルール#ディアバイローブドフルール#DEAbyROBEdeFLEURS#ローブドフルールグロッシー#ROBEdeFLEURSGlossy#エンジェルアール#AngelR#ANDYGLAMOROUS #アンディグラマラス#Jasmine#ジャスミン#イルマ#IRMA#ジャンマックレーン#JEANMACKEAN#エルケイ#シュガー#ティカ#デイジーストア#デイジークイーン#sugar#Tika#ビジュー#高級ドレス#スパンコール#キャミソールカラー···レッドスカート丈···ショート・ミニ丈袖丈···袖なしスカートシルエット···タイト

