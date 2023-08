【お差替え】

【お差替え】「平成狸合戦ぽんぽこ」→「紅の豚」●--スタジオジブリ11作品の特典ディスク(正規ケース)のセットになります!(他作品の差替え・追加、お承りいたします)1.「風の谷のナウシカ」◎2.「天空の城ラピュタ」◎3.「となりのトトロ」◎4.「魔女の宅急便」●5.「崖の上のポニョ」○6.「もののけ姫」●7.「千と千尋の神隠し」◎8.「ハウルの動く城」●9.「耳をすませば」◎10.「猫の恩返し」(ギブリーズep2付き) ●11.「平成狸合戦ぽんぽこ」●ディスク再生面の状態△全体的にスレ □ややスレ ◇少々スレ ○良好 ◎非常に良好 ●未使用※ディスクのみ(ケースなし)¥1650円引き お承りいたします。おまけ: ジブリのポストカード 1枚----------------------------------国内正規品各、特典ディスク1枚と正規ケースになります。チャプターから通常の本編の視聴が可能です。 ・音声は日本語吹き替え版です。 ・チャプター1〜3は特典の絵コンテムービーを収録。 ・チャプター4以降に本編収録 (ノーカット映画版)*本編ディスクと違い、英語音声・字幕はございませんので、必要な方はご注意下さい。再生開始をすると絵コンテムービーがスタートしますので、すぐに本編をご覧になる場合は、メニューのチャプターで4番目をお選び頂くことで、ご視聴頂けます。----------------------------------*状態*10-20年以上に販売された品のため、ケース類にの使用感はございますが、ディスク再生面に目立ったキズなく、全体的に綺麗な状態になります。出品前に再生をチェックして下ります。*発送方法*らくらくメルカリ便(匿名)でお送りいたします。〈こちら単品での値引きはご遠慮下さい〉現在出品中→#yuf即購入歓迎扱っている品は、全て日本国内の量販店で購入した正規品になります。根拠のない虚偽の通報は全て事務局様へ報告いたします。アニメ 宮﨑駿 英才教育 幼児 児童 長期ドライブ 車内映画

