美品

オレンジ×ブラック×ホワイト

90年代 銀タグ

●サイズ:タグ表記 サイズL

着丈 71cm

身幅 72cm

裄丈 90cm

素人の採寸ですので若干の誤差はご了承ください。

●状態:

汚れ、ほつれなどはありません。中古品ということをご理解いただいた上でご購入をお願いします。

●その他、注意事項:

自宅にて保管していました。細かいデザインなどは写真にてご確認ください。

他も90年代やvintage ビンテージ(ヴィンテージ )の古着、USEDを出品してるのでよろしければみて下さい。

柄・デザイン···プリント(ロゴなど)

商品の情報 商品のサイズ L ブランド ナイキ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

