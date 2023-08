【2022春夏新色】 DOLCE&GABBANA /DG 艶を纏ったコーデュロイクロップドパンツ その他

MODEL:G6SLMT

Made in ITALY

コメント

極上コーデュロイ生地にドルガバらしいミリタリーテイストのクロップドデザイン

高級感のある艶を纏ったブラックカラーに優しいコットンの上質感

裾のボタンが印象的で折り返しても、そのままで、一目で逸品とわかる大人のパンツです

色:ブラック

素材:コットン 100%

付属品:タグ

状態:新品未使用

■サイズ

(日本サイズXS-S 程度です)

ウエスト82cm 股上25cm わたり31cm 股下56cm 裾幅19.5cm (実寸)

※多少の誤差は、ご理解ご了承下さい。

何度もウィンドウ越しに映るシルエットを見てしまうような

素晴らしい逸品で休日を過ごしてみてはいかがでしょう?

すべて正規店購入の”100%完全正規品”になりますので

安心してご購入ください。

すべてDOLCE&GABBANA正規店購入の”100%完全正規品”になりますので

安心してご購入ください。

商品の情報 商品のサイズ M 商品の状態 新品、未使用

MODEL:G6SLMTMade in ITALYコメント極上コーデュロイ生地にドルガバらしいミリタリーテイストのクロップドデザイン高級感のある艶を纏ったブラックカラーに優しいコットンの上質感裾のボタンが印象的で折り返しても、そのままで、一目で逸品とわかる大人のパンツです色:ブラック素材:コットン 100% 付属品:タグ状態:新品未使用■サイズ(日本サイズXS-S 程度です)ウエスト82cm 股上25cm わたり31cm 股下56cm 裾幅19.5cm (実寸)※多少の誤差は、ご理解ご了承下さい。何度もウィンドウ越しに映るシルエットを見てしまうような素晴らしい逸品で休日を過ごしてみてはいかがでしょう?すべて正規店購入の”100%完全正規品”になりますので安心してご購入ください。すべてDOLCE&GABBANA正規店購入の”100%完全正規品”になりますので安心してご購入ください。

