【クーポン対象外】 ハイキュー!! ミニ アクスタ コレクション 第1弾 第2弾 BOX セット その他

ハイキュー!! TO THE TOP ミニ アクリルスタンド コレクション 第1弾 第2弾 BOX セット

・アクスタ コレクション 第1弾 ( 全 22 種 )

日向翔陽 影山飛雄 月島蛍 山口忠 田中龍之介 西谷夕 縁下力 木下久志 成田一仁 澤村大地 菅原孝支 東峰旭 黒尾鉄朗 孤爪研磨 夜久衛輔 灰羽リエーフ 木兎光太郎 赤葦京治 大将優 星海光来 及川徹 岩泉一

・アクスタ コレクション 第2弾 ( 全 24 種 )

日向翔陽 影山飛雄 月島蛍 山口忠 田中龍之介 西谷夕 縁下力 木下久志 成田一仁 澤村大地 菅原孝支 東峰旭 黒尾鉄朗 孤爪研磨 夜久衛輔 灰羽リエーフ 宮侑 宮治 北信介 尾白アラン 大耳練 銀島結 角名倫太郎 赤木路成

各 1 BOX 合計 2 BOX セット

即購入可

バラ売り不可.お値下げ不可

新品未使用です。中身を確認するためにBOXから開封させていただきました。

箱が少し破れてしまっていたり、折れてしまっています。(5枚目に画像あり)

素人保管のため神経質な方はご購入はお控えください。

質問がある場合はご購入前にお願いします。

⚠︎画像の無断転載はお辞めください。

又、他サイトでの出品は一切しておりません。

【 検索用 】

アニメ コミック 漫画 グッズ ハイキュー!! ハイキュー!! TO THE TOP ミニアクリルスタンドコレクション アクリルスタンド アクスタ 第1弾 第2弾 BOX セット 日向翔陽 影山飛雄 月島蛍 山口忠 田中龍之介 西谷夕 縁下力 木下久志 成田一仁 澤村大地 菅原孝支 東峰旭 黒尾鉄朗 孤爪研磨 夜久衛輔 灰羽リエーフ 宮侑 宮治 北信介 尾白アラン 大耳練 銀島結 角名倫太郎 赤木路成 宮侑 宮治 北信介 尾白アラン 大耳練 銀島結 角名倫太郎 赤木路成

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

