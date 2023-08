【ブランド】

POLO RALPH LAUREN

(ポロラルフローレン)

【アイテム】

【カラー】

ホワイト グリーン

【サイズ】

4 (XL相当)

【平置き寸法】

◆着丈→79cm

◆肩幅→47cm

◆身幅→56cm

◆袖丈→58cm

(素人採寸ですので、若干の誤差はご了承ください)

【状態】

新品未使用、タグ付きです☺︎

傷や汚れなどなく、状態は良いと思います✩.*˚

【商品説明】

リュクスなマルベリーシルクを使用して、オーバーサイズのフィットに仕立てたシャツ。コントラストストライプが特徴的なネクタイでアクセントを添えたアイテム。

・オーバーサイズフィット / フロントは太もも上丈

・付属のネクタイにコントラストストライプ / フロント中央にスリット

・長袖、ボタン付きバレルカフス / ドロップショルダー

・バックヨーク / ラウンド型にカーブした前後で長さの異なる裾

・モデル身長178cm、着用サイズ4

❁定価 34,650円

その他、不明点あればコメントよろしくお願い致します。

⭐︎他にもシャツを出品してます⭐︎

☟

#あちゃシャツ

#あちゃトップス一覧

#あちゃ一覧

【備考】

プロフィールにて、ご購入の際の注意事項などを説明しております。またお値引き等に関しても記載しておりますので、1度目を通していただけると幸いです(*^^*)

★お値下げ可能なもの、おまとめ買い割引もできますので是非コメントくださいませ☺︎

★ご質問、お値引き交渉などお気軽にコメント下さい^ ^

【注意事項】

※素人検品ですので、小さな傷や汚れの見落としがあることがありますのでご了承下さいませ。

※画像の小物などはつきません。

※キレイに畳んで発送致しますが畳みジワはご了承下さい。

※ 素人の自宅保管品です。神経質な方はご購入をお控え下さい。

※ 光の当たり具合や、ブラウザによって若干色味が違う場合がございます。

その他、セオリー ウィムガゼット アッパーハイツ ミズイロインド フレイアイディー イエナ グレースコンチネンタル ヤヌーク ドゥーズィエムクラス ハイク フォクシー ダイアンフォンファステンバーグ 23区 アンタイトル マックスマーラ

など出品しています☺︎

◆ 23031404B

商品の情報 商品のサイズ XL(LL) ブランド ポロラルフローレン 商品の状態 目立った傷や汚れなし

【ブランド】POLO RALPH LAUREN (ポロラルフローレン)【アイテム】マルベリー シルク ストライプ タイネック シャツ【カラー】ホワイト グリーン【サイズ】4 (XL相当)【平置き寸法】◆着丈→79cm◆肩幅→47cm◆身幅→56cm◆袖丈→58cm(素人採寸ですので、若干の誤差はご了承ください)【状態】新品未使用、タグ付きです☺︎傷や汚れなどなく、状態は良いと思います✩.*˚【商品説明】リュクスなマルベリーシルクを使用して、オーバーサイズのフィットに仕立てたシャツ。コントラストストライプが特徴的なネクタイでアクセントを添えたアイテム。・オーバーサイズフィット / フロントは太もも上丈・付属のネクタイにコントラストストライプ / フロント中央にスリット・長袖、ボタン付きバレルカフス / ドロップショルダー・バックヨーク / ラウンド型にカーブした前後で長さの異なる裾・モデル身長178cm、着用サイズ4❁定価 34,650円その他、不明点あればコメントよろしくお願い致します。⭐︎他にもシャツを出品してます⭐︎☟#あちゃシャツ#あちゃトップス一覧#あちゃ一覧【備考】プロフィールにて、ご購入の際の注意事項などを説明しております。またお値引き等に関しても記載しておりますので、1度目を通していただけると幸いです(*^^*)★お値下げ可能なもの、おまとめ買い割引もできますので是非コメントくださいませ☺︎★ご質問、お値引き交渉などお気軽にコメント下さい^ ^【注意事項】※素人検品ですので、小さな傷や汚れの見落としがあることがありますのでご了承下さいませ。※画像の小物などはつきません。※キレイに畳んで発送致しますが畳みジワはご了承下さい。※ 素人の自宅保管品です。神経質な方はご購入をお控え下さい。※ 光の当たり具合や、ブラウザによって若干色味が違う場合がございます。その他、セオリー ウィムガゼット アッパーハイツ ミズイロインド フレイアイディー イエナ グレースコンチネンタル ヤヌーク ドゥーズィエムクラス ハイク フォクシー ダイアンフォンファステンバーグ 23区 アンタイトル マックスマーラなど出品しています☺︎◆ 23031404B

