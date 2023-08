ご閲覧ありがとうございます^_^

90s 90年代 ステューシー ナイキ アディダス ラルフローレン シュプリーム ヒステリックグラマー カーハート フレッドペリー カルバンクライン ルーカ ハフ バーバリー アルマーニ チャンピオン ケンゾー アベイシングエイプ ポールスミスをはじめ、アウター や ジャケットなど スウェット や パーカー、長袖・半袖Tシャツ をメインに揃えております!メンズ や レディース でもお使い頂けるアイテムを多数出品中ですので、是非他の商品もご覧下さい^_^

HUMAN MADE 1939 TIGER TEE



○サイズ Mサイズ

肩幅48cm身幅50cm袖丈19cm着丈68cm

○素材

コットン100%

○カラー

ブラック 黒

○アイテム

stussy ステューシー

2006年に開催された「LIFE PARTNERS STUSSY TOUR」を記念して販売されたTシャツなので

出回っている数も少なく、希少価値の高い1枚です。

こちら1点物となりますので

早い物勝ちとなります!

気になる点や質問などありましたら

お気軽にお声掛け下さい^_^

商品の情報 商品のサイズ M ブランド ステューシー 商品の状態 目立った傷や汚れなし

商品の情報 商品のサイズ M ブランド ステューシー 商品の状態 目立った傷や汚れなし

