最高品質の TRAVAS TOKYO 天使 エンジェル クマ 熊 襟付き シャツ ブラウス Tシャツ/カットソー(七分/長袖)

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商品の情報 商品のサイズ FREE SIZE ブランド トラバストーキョー 商品の状態 新品、未使用

着丈88cm身幅67cm素人採寸です。ユニセックス。タグ付き新品未使用品です。自宅保管品ですので神経質な方はご遠慮ください。即購入優先です。同時購入でまとめ割可能です！詳しくはコメントよろしくお願い致します^^予告なく削除する可能性があります。下記のブランド、系統のお洋服が好きな方におすすめな商品を多数出品しております^^ぜひ他の出品物もチェックしてみてください＊milkboyミルクボーイland by milkboyランドバイミルクボーイTRAVAS TOKYOトラバストーキョーREFLEMレフレムilililイルイルイルcivarizeシヴァーライズDimMoireディムモアールOYオーワイKry clothingKILL STARキルスターNieR韓国ファッション天使界隈地雷ankoRockAnk rougekinglymaskキングリーマスクKMKAmiligevivienne westwoodヴィヴィアンウエストウッドヨウジヤマモトYOHJI YAMAMOTO

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