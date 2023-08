最新作 【PHATRNK✙ふぁっとらんく✙ファットランク】白キャップ キャップ

プレゼント用のラッピングも無料で承ります!

【PHATRNK✙ふぁっとらんく✙ファットランク】白キャップ



■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□

・新品 未開封

└正規店からの購入証跡あります

・即日発送をお約束します

・型崩れに注意し、発送します

■□■□■□■□■□■□■□■□■□

●サイズ···フリー

●カラー···ホワイト

RIZINで活躍されている萩原京平選手やブレイキングダウンで活躍されていた後藤祐樹さんも愛用中のブランド、【ファットランク】のキャップです!(^^)

★キャップをお探しの方は下記をクリック下さい

#キャップ_鶴

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

