モンクレール ジーニアス アリシアキーズ Tシャツ

-Size L

激レア 90s ナイキ ジョーダン ビンテージ ビッグサイズ ヴィンテージ

-新品未使用

-100%正規品

-定価53,900円

-値下げ不可

着丈73cm 身幅57cm 肩幅50cm 袖丈25cm

Moncler×Alicia Keysコレクションの一部である、ニューヨークをイメージしたジェンダーニュートラルデザインのTシャツは、着こなしやすく流れるようなシルエットが特徴的です。

MONCLER X ALICIA KEYS

アリシア・キーズは、自身のホームタウンであるニューヨークからインスピレーションを得てMoncler Geniusコレクションを発表しました。背面にはブランドロゴと自由の女神の装飾があしらわれています。

コットンジャージ素材を使用

クルーネック

背面にプリント入り

袖にロゴパッチ付

素材・お手入れ方法

本体: 綿 100%;リブ部分: 綿 100%;

商品コード I109F8C0000389A44999

カラー···ブラック

袖丈···半袖

柄・デザイン···プリント(ロゴなど)

ネック···クルーネック

季節感···春、夏

商品の情報 商品のサイズ L ブランド モンクレール 商品の状態 新品、未使用

