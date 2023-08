新品タグ付✨セオリーリュクス トップス バイカラー

■定価:28,000円+税

■商品

新品タグ付き、未使用品のセオリーリュクスの

バイカラー半袖プルオーバーです。

レーヨン混でさらっとした生地感で

伸縮性もあるのでトップスを

インして着用するのもおすすめです。

綺麗めにもカジュアルにも使えるアイテムです✨

■サイズ:38(Mサイズ)

着丈 約55cm

身幅 約44cm

ゆき丈 約38cm

※素人採寸のため多少の誤差ご了承ください。

■カラー:ブラック、黒、ネイビー、バイカラー

■素材:レーヨン76%、ナイロン24%

■状態

新品タグ付き未使用品です✨

※写真でも状態のご確認をお願い致します。

【注意事項】

・光の加減により実際の色味と

写真の色味に多少の誤差がある場合がございます。

・発送時にシワや折り目がつく場合がありますので

ご了承お願い致します。

即購入可能です!

1~2日で梱包して発送致します。

ご質問等あれば気軽にコメント下さい!

あくまでも一度人の手に渡った商品であることを

ご了承の上、ご購入お願い致します。

商品の情報 商品のサイズ M ブランド セオリーリュクス 商品の状態 新品、未使用

新品タグ付✨セオリーリュクス トップス バイカラー切替デザイン 黒 ネイビー サイズ38半袖プルオーバー サマーニット■定価:28,000円+税■商品新品タグ付き、未使用品のセオリーリュクスのバイカラー半袖プルオーバーです。レーヨン混でさらっとした生地感で伸縮性もあるのでトップスをインして着用するのもおすすめです。綺麗めにもカジュアルにも使えるアイテムです✨■サイズ:38(Mサイズ) 着丈 約55cm 身幅 約44cm ゆき丈 約38cm ※素人採寸のため多少の誤差ご了承ください。■カラー:ブラック、黒、ネイビー、バイカラー■素材:レーヨン76%、ナイロン24%■状態 新品タグ付き未使用品です✨ ※写真でも状態のご確認をお願い致します。【注意事項】・光の加減により実際の色味と 写真の色味に多少の誤差がある場合がございます。・発送時にシワや折り目がつく場合がありますので ご了承お願い致します。即購入可能です!1~2日で梱包して発送致します。ご質問等あれば気軽にコメント下さい!あくまでも一度人の手に渡った商品であることをご了承の上、ご購入お願い致します。

