ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

●ブランド

SAINT Mxxxxxx セントマイケル

●年代

●着用感→XL

サイズ表記→XL

●シルエット

オーバーサイズ

ゆるだぼ

アーム太

●実寸サイズ(平置き)

着丈→74

身幅→63

肩幅→62

袖丈→63

袖幅→28

※素人採寸ですので、多少の誤差はご了承ください。

●種別

Tシャツ ポロシャツ

●ボディー

●素材

コットン 100%

●生産国

日本製

●カラー

ホワイト 白

レッド 赤

ブルー 青

●柄

デカロゴ

ロゴプリント

●状態

これからもたくさんお使い頂けます^_^

●管理番号

WB13800306025

TPL55

※トラブルを未然に防ぐため、購入前に1度プロフィールをご確認ください。

■その他

︎︎︎︎︎︎☑︎他の商品を見たい方

→#古着屋かばお

︎︎︎︎︎︎☑︎種類別に見たい方

→#古着屋かばお_Tシャツ・ポロシャツ

このハッシュタグをタップすると、

・【販売中の商品】

・【サイズ別】

で商品をみることができます!

商品の情報 商品のサイズ XL(LL) ブランド セントマイケル 商品の状態 目立った傷や汚れなし

