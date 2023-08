2021年10月に銀座シックスにて購入しました。

● ブランド:Dior(ディオール)

● 品名:ディオール オブリーク ナイロンジャカード

●状態:A

SS 新品.未使用

S ほぼ新品.試着品

A 美品.数回程度使用

B 多少の使用感有 目立つ傷無

C 傷有 使用には問題ない程度

● 色:ネイビーブラック

● サイズ:タグ表記 46

(着丈70.5cm 肩幅51cm 身幅62cm そで丈70cm)

● 購入先:GINZA SIX

● 付属品:ハンガー、収納袋、付録の星型キーホルダー、替えボタン

ブラックのテクニカル ジャカードで仕立てたダウンジャケット。同系色の「ディオール オブリーク」モチーフをあしらい、メゾンのヘリテージにオマージュを捧げました。ダブル ジップクロージャーと袖の“DIOR”スクラッチパッチが、モダンなカジュアル感を演出。どんな装いにもアイコニックな表情をプラスするジャケットです。

全面に同系色の「ディオール オブリーク」ジャカード

左袖に“DIOR”シグネチャー入りスクラッチパッチ

スタンドカラー

“DIOR”刻印入りジッパープル付きダブルジップファスナー

サイドスリットポケット

ポリアミド100%

イタリア製

商品の情報 商品のサイズ M ブランド クリスチャンディオール 商品の状態 目立った傷や汚れなし

