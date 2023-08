【正規販売店】 fubu フブ　ベースボールシャツ Tシャツ/カットソー(半袖/袖なし)

カラー···オレンジ

袖丈···半袖

季節感···春、夏、秋、冬

fubuのベースボールシャツになります。

サイズはXXLですが、体感3XLくらいのかなりのオーバーサイズです。

身幅 約73センチ

着丈 約87センチ

(素人採寸のため、多少の誤差はご了承ください。)

生地感的にもこれからの季節、バギーパンツと合わせて完璧です。

他にないスペシャルカラーなので、ぜひ。

着画モデル 177㎝ 80kg

気になる点はご質問、お待ちしております。

fubu ecko mecca rocawear pnbnation sohk karlkani coogi triplefivesoul nike hiphop バギージーンズ sean john enyce 90s 00s southpole johnnyblaze デニム セットアップ オーバーサイズ 古着 ベースボールシャツ

商品の情報 商品のサイズ 2XL(3L) ブランド フブ 商品の状態 未使用に近い

カラー···オレンジ袖丈···半袖季節感···春、夏、秋、冬fubuのベースボールシャツになります。サイズはXXLですが、体感3XLくらいのかなりのオーバーサイズです。身幅 約73センチ着丈 約87センチ(素人採寸のため、多少の誤差はご了承ください。)生地感的にもこれからの季節、バギーパンツと合わせて完璧です。他にないスペシャルカラーなので、ぜひ。着画モデル 177㎝ 80kg気になる点はご質問、お待ちしております。

