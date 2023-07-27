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【正規販売店】 fubu フブ　ベースボールシャツ Tシャツ/カットソー(半袖/袖なし)

商品の説明

カラー···オレンジ
Snoop Dogg　XL 　スヌープドッグ　ヴィンテージ
袖丈···半袖
取扱注意/Support Your Local XL
季節感···春、夏、秋、冬
キリュウキリュウ　桜井着　レイヤードカットソー

Supreme Motion Logo Tee Peach シュプリーム M
fubuのベースボールシャツになります。
AKA SIX TEE

90s USA製 M.C.ESHER Tシャツ XL エッシャー ヴィンテージ
サイズはXXLですが、体感3XLくらいのかなりのオーバーサイズです。
・DRIES VAN NOTEN カットソー　ブルー

希少　キムタク着　ヒステリックグラマー　Tシャツ　S 同型同色同時期　初販
身幅　約73センチ
RATS TIE DYE BOX LOGO TEE 長瀬
着丈　約87センチ
M STUSSY BRUSHED BEACH PANT 野村訓一氏着用カラー

PHEENY ボーダー スリット Tシャツ　フィーニー
（素人採寸のため、多少の誤差はご了承ください。）
【90s】USA製 STAR WARS キャラクター ムービー Tシャツ

00s rage against the machine tシャツ ビンテージ

シュプリーム Supreme Scratch Tee
生地感的にもこれからの季節、バギーパンツと合わせて完璧です。
XLサイズ　M.I.A.　BOILER ROOM　ボイラールーム　Tシャツ

【Supreme】2017SS M.C. Escher Collage Tシャツ
他にないスペシャルカラーなので、ぜひ。
【希少カラー】シュプリーム　カラフル　センターロゴ　半袖　Tシャツ　橙

マカナレイ　アロハシャツ　シルク　和柄
着画モデル　177㎝　80kg
【新品】Supreme Gonz Nametag S/S Top L サイズ

ENNOY 3PACK T-SHIRTS (WHITE) Sサイズ
気になる点はご質問、お待ちしております。
the rolling stones ベロT ローリングストーンズ　Tシャツ

リメイクRich hippie 花柄ハンド刺繍デッドストックフランス軍
fubu ecko mecca rocawear pnbnation sohk karlkani coogi triplefivesoul nike hiphop バギージーンズ　sean john enyce 90s 00s southpole johnnyblaze デニム　セットアップ　オーバーサイズ　古着　ベースボールシャツ

シュプリーム　Shrek Tee　白L

商品の情報

商品のサイズ2XL(3L)
ブランドフブ
商品の状態未使用に近い

グレイトフルデッド　'94ラスベガス　ネバダTOURTシャツ

RATS　TTE

Guns N' Roses ガンズ　ヴィンテージ Tシャツ

近未来Boy Tシャツ XL STUSSY ビームス　好き
カラー···オレンジ袖丈···半袖季節感···春、夏、秋、冬fubuのベースボールシャツになります。サイズはXXLですが、体感3XLくらいのかなりのオーバーサイズです。身幅　約73センチ着丈　約87センチ（素人採寸のため、多少の誤差はご了承ください。）生地感的にもこれからの季節、バギーパンツと合わせて完璧です。他にないスペシャルカラーなので、ぜひ。着画モデル　177㎝　80kg気になる点はご質問、お待ちしております。fubu ecko mecca rocawear pnbnation sohk karlkani coogi triplefivesoul nike hiphop バギージーンズ　sean john enyce 90s 00s southpole johnnyblaze デニム　セットアップ　オーバーサイズ　古着　ベースボールシャツ

商品の情報

商品のサイズ2XL(3L)
ブランドフブ
商品の状態未使用に近い

【正規販売店】 fubu フブ　ベースボールシャツ Tシャツ/カットソー(半袖/袖なし)

30分钟前

【正規販売店】 fubu フブ　ベースボールシャツ Tシャツ/カットソー(半袖/袖なし)

¥12,500 ¥10,625

(税込) 送料込み
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出品者

fdd57260

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コメント (6)

fdd57260
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FUBU フブ ベースボールシャツ ゲームシャツ ロゴ刺繍 | Vintage.City

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