トムフォード TOMFORDの眼鏡となります。

市場価格高くなっています。

モデル:TF5178-F 001アジアンフィット

カラー:ブラック

フレームがマットブラックとなっています。

テンプルとの質感の違い、角度によって表情の差が出ます。とてもおしゃれな眼鏡です。

状態: 購入から2、3回使用しました。汚れや傷はなく綺麗な状態です。

フレームカラー···ブラック

レンズカラー···ホワイト

フレームカラー···ブラック

種類···メガネ

レンズ特徴···度入り/度付き

値下げ交渉受け付けます。

商品の情報 ブランド トムフォード 商品の状態 目立った傷や汚れなし

