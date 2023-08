当季大流行 CANON EF 100㎜ F=1:2.8 L MACRO IS USM レンズ(単焦点)

CANON EF 100㎜ F=1:2.8 L MACRO IS USM

分解清掃済み Mir-1v 37mm f2.8 M42 FLEKTOGON 10

【値段交渉歓迎】

あり様専用 CANON EF28mm F1.8 USM 単焦点レンズ

アニメプロジェクトに購入しました。大変助かりました。

XR RIKENON 50mm f1.7 初期型 オールドレンズ #534

プロジェクトが完了の為、出品致します。

Olympus M.ZUIKO DIGITAL ED 30mm F3.5 マクロ



MC Zenitar-M2s 50mm F2/Zenit 未改造

使用感があります

M.ZUIKO DIGITAL 17mm f1.8 オリンパス 単焦点レンズ

最後の写真のどおり、小さいキズあり

CANON TS35mm F2.8 S.S.C テイルトシスト FDレンズ 中古

動作問題なし

富士フイルム XF35mm F1.4 R

使いやすい

❁美品❁OLYMPUS OM-SYSTEM 55mm F1.2 大口径単焦点



SONY FE 24mm F2.8 G SEL24F28G

There are no compatible close-up lenses.

SMC PENTAX-M 50mm F2 OLYMPUSレンズなどセット

Bought for an animation production. Now reselling it upon project completion

【おトクな美品※】RF16mm F2.8 STM



Nikon Ai-s 28mm F2 #8111

#アニメ作り

TAMRON SP35mm F1.8 Di VC USD キヤノンEFマウント

#キャノン

ぽる 様専用 VILTROX AF 85mm F1.8 Z

#CANON

FUJIFILM フジフイルム フジノンテレコンバーターXF1.4X TC WR

#Lens

Canon EF50mm F1.8 STM 単焦点レンズ(元箱付)

#レンズ

Nikon Micro NIKKOR Ai-s 55mm f/2.8 分解清掃済

#closeup

商品の情報 商品のサイズ キヤノンEFマウント ブランド キヤノン 商品の状態 やや傷や汚れあり

CANON EF 100㎜ F=1:2.8 L MACRO IS USM 【値段交渉歓迎】アニメプロジェクトに購入しました。大変助かりました。プロジェクトが完了の為、出品致します。使用感があります最後の写真のどおり、小さいキズあり動作問題なし使いやすいThere are no compatible close-up lenses. Bought for an animation production. Now reselling it upon project completion#アニメ作り#キャノン#CANON#Lens#レンズ#closeup

商品の情報 商品のサイズ キヤノンEFマウント ブランド キヤノン 商品の状態 やや傷や汚れあり

LOMO Helios-92 92mm f2 オールドレンズ 単焦点 4超美品 NIKON AF MICRO 105mm f2.8 D レンズ C172【美品】ニコン Nikon Ai-S NIKKOR 20mm F2.8CONTAX Tele-Tessar 300mm F4 良品 お買得シグマ 19mm F2.8 EX DN ソニーEマウント用sigma 135mm f1.8 canon◎貴重 前期◎PENTAX Super Takumar 35mm F2 L689