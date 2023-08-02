SONY FE 24mm F2.8 G SEL24F28G There are no compatible close-up lenses. SMC PENTAX-M 50mm Ｆ2 OLYMPUSレンズなどセット Bought for an animation production. Now reselling it upon project completion 【おトクな美品※】RF16mm F2.8 STM
CANON EF 100㎜ F=1:2.8 L MACRO IS USM 【値段交渉歓迎】アニメプロジェクトに購入しました。大変助かりました。プロジェクトが完了の為、出品致します。使用感があります最後の写真のどおり、小さいキズあり動作問題なし使いやすいThere are no compatible close-up lenses. Bought for an animation production. Now reselling it upon project completion#アニメ作り#キャノン#CANON#Lens#レンズ#closeup
商品の情報
商品のサイズ
キヤノンEFマウント
ブランド
キヤノン
商品の状態
やや傷や汚れあり
当季大流行 CANON EF 100㎜ F=1:2.8 L MACRO IS USM レンズ(単焦点)
375
7分钟前
当季大流行 CANON EF 100㎜ F=1:2.8 L MACRO IS USM レンズ(単焦点)