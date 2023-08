商品の説明

USA製 es エス ES tシャツ スケートボード スケボー ポリエステル

★値引き交渉は受け付けてません★

Supreme 2023SS Undercover Lupin Tee

シュプリーム 2023春夏 アンダーカバー ルパン Tシャツ

公式オンラインで購入しました。

新品未開封です。

カラー...ホワイト

袖丈...半袖

柄・デザイン...プリント(ロゴなど)

ネック...Uネック

季節感...夏

商品の情報 商品のサイズ XL(LL) ブランド シュプリーム 商品の状態 新品、未使用

