◯商品

サイズ:S:着丈70.2 身幅59.4 ゆき83.4 重量(g)760

◯状態

新品未使用

2023.04月購入

タグ付き

NP62236

◯説明

GORE-TEX PRODUCTSを採用した防水シェルジャケット。THE NORTH FACEの定番である肩部分の切り替えを取り入れたアイコニックなデザインです。耐久性の高い70デニールリサイクルナイロンを表生地に使用し、やや長めの着丈で保温性を確保。フロントはダブルフラップ仕様で防水性を高めています。内側の専用ファスナーでインナーを連結できるジップインジップシステム対応。トレッキングやキャンプのアウトドアのみならず、デイリーユースにも適した1着です。

◯発送方法

防水加工し、折りたたんである程度圧縮して発送致します。

カラー···グリーン

柄・デザイン···プリント(ロゴなど)

商品の情報 商品のサイズ S ブランド ザノースフェイス 商品の状態 新品、未使用

商品の情報 商品のサイズ S ブランド ザノースフェイス 商品の状態 新品、未使用

