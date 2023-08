【楽天スーパーセール】 ユーティリテ TUMI ビジネスバック リュック バックパック リュック/バックパック

TUMI Alpha Bravo Tyndall Utility Backpack リュック

★商品名★ TUMI

★商品説明★ 定価71,500円 ブラック

H455xW305xD180mm 1,595g

バリスティックナイロン/レザー

☆ ナイロン製の容量たっぷりの「ティンダル」ユーティリティ・バックパックには、大きなサイドポケットの他、タブレット、コードなどを収納できるスペースも付属したマチ付きのPC用コンパートメントなど、使いやすい機能を装備。フォールドタイプのフロントフラップから、メインコンパートメントへのアクセスも可能です。

外装:

ダブルファスナーで開閉するメインコンパートメント

ファスナー開閉のマチ付きPC用コンパートメント(最大15インチまで)

フロントのストレートファスナーポケット

フロントのU字ファスナーポケット

サイドの2つのファスナーポケット(そのうち1つは、防水加工を施しています。)

背面の携帯電話などの収納に便利なクィック・アクセスポケット

レザーアクセントのトップハンドル

アド・ア・バッグ・スリーブ

内装:

オープンポケット×4

カードポケット×2

タブレット用ポケット

ファスナーポケット×2

メッシュのファスナーポケット

ペンループ

キーリーシュ

状態:使用感が少ない極美品

百貨店内のTUMIショップ国内正規品

ただし保証期間は今年できれると思います。

またギャランティーは出品に際し探しましたが紛失しました。

そういった付属品も含めて購入したい方はお控え下さい。

神経質な方はご遠慮下さい。

なお値引き交渉はご遠慮願います。

商品の情報 ブランド トゥミ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

