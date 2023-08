ラコステ ビームスボーイ別注

ボートネックワンピース ブラック

定価:20000円くらい

●サイズ:38

肩幅 41cm

身幅 58cm

着丈 57cm

総丈118.5cm

素人採寸なので多少誤差はご理解ください。

●素材:綿100%

●状態:

店頭で試着して、タグを切ってたたんで保管していました。

ほこりが付きやすいです。白い毛長の猫ちゃんを飼う事になり使用せずに出品する事にしました。

中古品ということをご理解いただいた上でご購入をお願いします。

●その他、注意事項:

自宅管理の中古品ですので神経質な方はご遠慮ください。

返送はお受けできません。

商品の情報 商品のサイズ M ブランド ラコステ 商品の状態 未使用に近い

