最高級 サッカーイングランド代表 ジャージ umbro アンブロ ウェア

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サッカーイングランド代表England umbroアンブロ時代のサッカーイングランド代表のジャケットです。紺色のシンプルなデザイン、Tailored by umbro in Englandになります。中古で購入し、自宅保管、1-2回外出時にはおりましたが、サッカー時の着用などはありません。状態はとてもいいと思います。◼︎サイズ:L◼︎採寸着丈:約74cm身幅:約57cm袖丈:約67cm◼︎素材100% ポリエステルアンブロサッカーイングランド England Internationalプレミアリーグワールドカップ リバプールマンチェスター・シティマンチェスター・ユナイテッドチェルシートッテナムアーセナルレスターエバートン