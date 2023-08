競売 Panasonic LEICA 8-18mm レンズ(ズーム)

●外観チェック

SONY ズームレンズ Vario-Tessar T* FE 24-70mm

スレあります。

SEL24105G ソニーsony FE24-105mm F4

商品画像を用意いたしましたので、細部まで、ご確認ください。

Canon EF-S 55-250mm F4-5.6 IS STM 箱付き



Canon EF 70-200 f4 L IS USM 中古 プロテクター付き



超望遠!Tamron AF 200~400mm F5.6



【ブンブン様専用】SIGMA 70-200mm F2.8 DG DN OS

●光学チェック

キヤノン Canon EF 70-200mm f4L IS USM

チリやホコリの混入のみで、撮影の影響は与えません。もちろんカビ、クモリはございません。

Canon EF 24-105mm F3.5-5.6 IS STM



シグマ 24-70㎜ F=1:2.8 DG OS HSM キャノン



【2本セット】18-135mm STM + 55-250mm IS STM



SEL28F20 SEL057FEC SONY 魚眼 セット

●動作チェック

良品TAMRON18-300mmF3.5-6.3 Di III-A VC VXD

テスト撮影でも問題の無い安心商品です。

TAMRON SP 70-200 mm f/2.8 Di VC USD G2



Tamron 28-200mm F/2.8 - 5.6 Di III RXD

前のキャップは紛失の為ありません、かわりにレンズケース付きます。

tamron 70-300mm canon



zoom-NIKKOR Auto1:4.5 50-300

付属品は掲載写真及び付属部分に記載の物のみ添付致します。

望遠 PENTAX-DA ペンタックス 60-250mm f4



【ほぼ新品】SONY FE 24-70mm F2.8 GM II

商品に関して値下げ不可、専用や取置きはしません。

SIGMA 28-70mm F2.8 DG DN (ライカSL/TL用)

面倒なやり取りが減る為、購入後のメッセージは無くても結構です。

Panasonic LEICA 8-18mm

発送方法は基本的にヤマト運輸を利用しています、他の運輸会社のご希望の方はご連絡ください。

【ALU様専用】TAMRON 28-75mm F/2.8



実写確認済み Canon レンズ 4点セット



SIGMA 100-400mm f5-6.3 sony e マウント

万が一の初期不良(ジャンク品を除く)には返品させて頂きます。

■超美品 FE 12-24mm F2.8 GM SEL1224GM ■

ご利用のディスプレイ環境、光の状態により実際の商品の色と写真の色が異なって見える場合があります。色のイメージの違いによる返品はお受け出来ませんので予めご了承ください。

商品の情報 商品のサイズ マイクロフォーサーズマウント 商品の状態 傷や汚れあり

●外観チェックスレあります。商品画像を用意いたしましたので、細部まで、ご確認ください。●光学チェックチリやホコリの混入のみで、撮影の影響は与えません。もちろんカビ、クモリはございません。●動作チェックテスト撮影でも問題の無い安心商品です。前のキャップは紛失の為ありません、かわりにレンズケース付きます。付属品は掲載写真及び付属部分に記載の物のみ添付致します。商品に関して値下げ不可、専用や取置きはしません。面倒なやり取りが減る為、購入後のメッセージは無くても結構です。発送方法は基本的にヤマト運輸を利用しています、他の運輸会社のご希望の方はご連絡ください。万が一の初期不良(ジャンク品を除く)には返品させて頂きます。ご利用のディスプレイ環境、光の状態により実際の商品の色と写真の色が異なって見える場合があります。色のイメージの違いによる返品はお受け出来ませんので予めご了承ください。

商品の情報 商品のサイズ マイクロフォーサーズマウント 商品の状態 傷や汚れあり

RF24-50mm F4.5-6.3 IS STM■新品未使用■EOS R8LUMIX H-PS45175極美品❤️Nikon AF-S DX 55-300mm ED VR❤️手振れ補正28-300mm F3.5-6.3 Di VC PZD ニコン A010【OLYMPUS】コンバーターレンズ・標準ズームレンズセットTAMRON 16-300F3.5-6.3DI2 VC PZD Nikon 新品TAMRON Canon キャノン 用 AF LD 28-300mm #5248パナソニック 14-50 レンズ