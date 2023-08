2022春の新作 ヨウジヤマモト ウールギャバメルトン切り替えスラックス スラックス

ご覧頂きありがとうございます。

Y-3 YOHJI YAMAMOTO 総柄パンツ スラックス ヨウジヤマモト



新品 インコテックス 美脚 定番 スラックス スリム テーパードグレージュ 54



Needles Narrow Track Pant 美品

ヨウジヤマモトの Y'S の

steinチェックワイドテーパードスラックスパンツ グレーM

ウールギャバメルトン切り替えスラックスになります。

SIVIGLIA トラウザーパンツ ボトムス ブラック/U331



ARC'TERYX VEILANCE CAMBRE PANT



2ノンネイティブWALKER EASY PANTSグラミチ別注パンツ3スラックス



WACKO MARIA チノスラックス アシ様専用



【ポッカレモン様専用】PLATEAU STUDIO pants

採寸

French army 50s サイドボタン ウールパンツ 46M フランス軍



needles トラックパンツ



21ss YOKE 2TUCK WIDE GURKHA TROUSERS

ウエスト

COMME des GARÇONS HOMME slacks



【極希少】GUCCI 裾トリコロールライン ダブル アンクル丈 チノスラックス

74cm

Number (N)ine 宮下期 GIVE期 デニムフレアスラックス



NEAT ホップサック テーパード ブラック 44



80s usa製 levi's action slacks sta-prest



WACKO MARIA (TYPE-2) -DORMEUL-【BROWN】



【LAD MUSICIAN】19AW ウールギャバ ギャザーフレアパンツ 42



メゾンスペシャル フェイクレザーワイドパンツ



SUNSEA SNM BLUE TEKETEKEPANTS

股上

最終値下げ needles track pants narrow navy



希少 美品 80s 初期 コムデギャルソンオム コットンスラックス チェック



【新品】 ロンハーマン RHC ゴールデングース スラックス トゥモローランド

33cm

ヘリンボーン ツイード ユーティリティ パンツ nt5262n



【マーカウェア】クラシックフィットトラウザーズ



美品 Levi's 517 スタプレ オリジナルレングス ブラック 黒 w36



フレアパンツ XS ネイビー ピンク フリークスストア needles 5



BURBERRY ウールスラックスパンツ



PT TORINO × ピーティートリノ ビームス別注 ノープリーツパンツ 美品



ストレート M ホワイト ブラック white black 5



ZARA ADERERROR ストライプスラックス



louis vuitton ズートスーツパンツ 36

股下

未使用 wackomaria PLEATED TROUSERS TYPE2



新品未使用)azumaキツネジャガードパンツ

51cm

Wool Stretch ウールストレッチ パンツ スラックス XL 美品



【J様専用】LEMAIRE ルメール 2 PLEATS PANTS



NEEDLES TRACK PANT ジャガード ブラウン Sサイズ



デッドストック フランス軍 M52 ウール トラウザーズ パンツ S ツータック

素材

yoshio kubo 09aw rust pants ラメ 総柄



ohgaマシュマロパンツ新品



お値下げ★juun_j ジュンジェイ.パンツ.新品未使用



【新品未使用】ユナイテッドアローズ スラックス XL

画像参照お願い致します。

エヌハリウッド チェックワイドパンツ



PT01 SUPER SLIM FIT サイズ44



定価23980円 新品 干場氏ユニバーサルランゲージイージープリーツスラックス



WACKO MARIA ワコマリア スラックス パープル Sサイズ

カラー

【即完売】ベリンダ激レアチェックセットアップ



ELENA DAWSON ドローストリングパンツ



Brooks Brothers × NEAT ナチュラル 32 inch

ベース

needles トラックパンツ ストレート ペーズリー 3200



skilful様専用 ワコマリア スラックス



【送料無料】LAD MUSICIAN ラッドミュージシャン ワイドスラックス



ストレート XL グリーン ベージュ empty the room 別注 新品

ネイビー

kolor 20AW ナイロン金ジップテーパードパンツ ネイビー サイズ1



SUNSEA CAFFE MOCHA STRIPE TEKETEKE PANTS



【GTA】超希少 花柄 ボタニカル柄 ストレッチ チノパンツ スリムフィットチノ



2019 ババグーリ 綿 程よいゆとりのパンツ ヨーガンレール

袖口

希少 日本製 HAVERSACK ベルテッドデニムワイドパンツ



新品 22SS Allege. 5ポケット セミフレア ジップパンツ



209★セール★SYTE トラックワイドパンツ 牡丹 英国調グレンチェック

黒

『坂様専用』エムシーエム スラックス 3タック ビッグザイズ



HM237 JQ 総柄 XS ストライプ needles ニードルズ 6



ジルサンダー パンツ トラウザー スラックス



Rick Owens ドローストリングスリムロング46



23SS ニートNEAT セルロース WIDE TYPE I



LOEFF W サキソニー テーパードパンツ



GroundY 22SS グラウンド ワイ ギャバジンスラックス

状態

大目玉 レア GUCCI シェリーライン ウェブラインスラックスパンツ



ninamounah スラックス パンツ



ヨウジヤマモト サルエルパンツ 1★Yohji Yamamoto



BALENCIAGA - WIDE SLACKS

汚れ等などなく美品になります。

今週いっぱいセールしてます♪ FACETASM チェック柄ウールパンツ

珍しいウールギャバのメルトンタイプになります。

COLONY CLOTHING ギャバジンワイドトラウザーズ パンツ

肌触りはサラッとしており夏秋口にも問題なく履いていただけるかと思います。

NEAT USA ブラック 30 ニート パンツ スラックス レショップ 別注



PHLANNEL スウェットパンツ



thom browne ny スラックス



ヨウジヤマモト ウールギャバメルトン切り替えスラックス



極美品23SS アワーレガシー サマー ワイド トラウザーパンツ 紺 513N▲

袖口に3つのボタンがありシルエットが変えられます。

新品 ELLIE ステッチサテンパンツ【SILVER】

変形タイプのスラックスですので普通のスラックスに飽きた方はぜひ。

SUPER FINE WOOL COTTON TWILL SLACKS 21aw



Masu 22ss



【即完売】BELINDA ストレッチ チェックパンツ ザラ zara



1950s ヒッコリー コットンスラックス 33インチ位



MAISON SPECIAL シルキーリライム1タックワイドパンツ



DRIES VAN NOTEN | ブラックパンツ

レディースにはなりますが当方メンズが履いておりましたのでユニセックスが可能です。

【美品】TEATORA テアトラ ウォレットパンツオフィス ソロモジュール 黒



STUDIOUS CITY WIDE TAPERED PANTS ライトグレー



定価25200円 エディフィス スラックス



未使用HERMES エルメス メンズパンツ



【NAMACHEKO】Tuuwa trousers



strongthe two-tone trousers ours



セリーヌ『フィービー期 パンツ size36』2 1J69/4775 レディース



70s adidas デサント・西ドイツ製 ジャージスラックス デッドストック



コムデギャルソンオム 90s 田中オム パンツ

※私物の物の素人採寸記載となりますので

【極美品】LAD MUSICIAN ワイドパンツ スラックス 19AW 46

ご了承ください。

【超美品!!】Comme des Garcons Homme Deux



ニードルス トラックパンツ フリークスストア



UNDERCOVER アンダーカバー チェック パンツ 3



EJ331 ストレート M パープル 紫 needles 5-1

私物、長年使っていた生活必需品を出品をしております、気になる方はフォローの方よろしくお願い致します。自身が複数回着用しておりますので新品をお求めの方は御遠慮下さい。

90'sビンテージ古着!コスチューム NAUTICA リネンツータックスラックス



th products スラックス サイズ1



ハイライズベルテッドスラックス



【送料込み】TAUPE 22AW トロピカルウェーブライントラックパンツ



マルニ marni スラックス



HOMME PLISSÉ ISSEY MIYAKE プリーツパンツ



CHRISTIAN DADA レザーパッチ パンツ



United Tokyo アウトラスト2タックスラックス



インコテックス パンツ スラックス 48 ウール ブラウン



新品タグ付き The Shepherd チェックスラックス



【新品・未使用】ポリエステルコットンツイル ダブルバックルパンツ



ourlegacy アワーレガシー BORROWEDCHINO



THREE QUARTER TAPERED SAROUEL PANTS



★超希少★MARNI スプレープリントチェックトラウザーパンツ 21-22AW



VAINL ARCHIVE -NAVY PANTS-



ストレート XS マスタード needles ニードルズ 6



CAPTAINS HELM #TIE-DYE TEC WARM PANTS



ナロー XS ネイビー ホワイト グレー 3



21SS A-Lアール ウール シルク リネン スラックス 228N▲



ERNEST W. BAKER ストレートスラックス



ARMANIアルマーニコレンツォーニwoolパンツ



OLD JOE完売品STRING WAIST WORK TROUSER



ストレート M 豹柄 パイソン JQ 総柄 needles ニードルズ 6



インコテックス スラックス 46 春夏



Advent/スラックスパンツ/3/--/GRY/ADV-PT2101-EX



廃盤 バーバリーブラックレーベル スキニー スリム パンツ メンズ TY2300



【Paul Smith 1st Line】モザイクアート柄 テーパードパンツ



美品HYSTERIC GLAMOUR スキニーカジュアルパンツ 紺S*DC235



DRIES VAN NOTEN コットンスラックス 46



JQ 総柄 L パピヨン パピロン グリーン オリーブ ネペンテス



ヨウジヤマモトプールオム 定番紐パンツ サイズ1



コム デ ギャルソン・オム ドゥ 2020SS BLKパンツ ポリエステル



未使用 PTTORINO デニムスラックス PREPPY FIT 48 カーキ



ナロー S パープル ブルー エッグプラント がーくん needles 5

古着という事をご理解の上ご購入お願いします。

STUDIO NICHOLSON / WOOL TWILL VOLUMEPANT

何かあればご質問下さい

needles ニードルス 希少ロフトマン別注 トラック



N.HOOLYWOOD スラックス ネイビー



COTTON NEP AIR TUMBLER PANTS

他にも多数のブランド

Needles Boot-Cut TrackPant Poly Smooth M

アイテムなどを出品しておりますので

廃盤 バーバリーブラックレーベル チェックパンツ W31 メンズ HN1826

宜しければ出品欄をご覧頂けたら幸いです

ストレート M ベージュ レッド グリーン ホワイト オレンジ 新品



80s SPヴィンテージデザインパンツ dairiku MASU



裾ダメージワイドシルエットデニムパンツ

ヨウジヤマモト・イッセイミヤケ・コム・デ・ギャルソン

【GW値下げ】 BERNARD ZINS ネイビー BEAMSF別注 BRUCE

を主に好んで買っておりますので販売もその傾向があります。毎月随時出品しておりますので宜しければフォローよろしくお願いします。

PRADA 3タックスラックスパンツ イタリア製 ダークグレー/S597



希少70sポリジャガードワイドパンツ フレアパンツ茶白古着ビンテージ80s90s



UNUSED アンユーズド lace up slacks



Y's ワイズ yohji yamamoto ラップパンツ 袴パンツ



ニードルス トラックパンツ ストレート M



エンポリオアルマーニEMPORIO ARMANIスラックパンツ

ヨウジヤマモト

美品★giab's ARCHIVIO MASACCIO スラックス パンツ

コムデギャルソン

【激レア】60年代 フランス軍 ウールスラックス フレンチアーミー

イッセイミヤケ

<H>KARSEY FLARE PANTS | h beauty&youth

KENZO

Y-3 YOHJI YAMAMOTO 総柄パンツ スラックス ヨウジヤマモト

y'sformen

新品 インコテックス 美脚 定番 スラックス スリム テーパードグレージュ 54

Y-3

Needles Narrow Track Pant 美品

ワイスリー

steinチェックワイドテーパードスラックスパンツ グレーM

ワイズフォーメン

SIVIGLIA トラウザーパンツ ボトムス ブラック/U331

hazama

ARC'TERYX VEILANCE CAMBRE PANT

マルタンマルジェラ等お好きな方におススメです。

商品の情報 商品のサイズ S ブランド ヨウジヤマモト 商品の状態 目立った傷や汚れなし

ご覧頂きありがとうございます。ヨウジヤマモトの Y'S のウールギャバメルトン切り替えスラックスになります。採寸ウエスト74cm股上33cm股下51cm素材画像参照お願い致します。カラーベースネイビー袖口黒状態汚れ等などなく美品になります。珍しいウールギャバのメルトンタイプになります。肌触りはサラッとしており夏秋口にも問題なく履いていただけるかと思います。袖口に3つのボタンがありシルエットが変えられます。変形タイプのスラックスですので普通のスラックスに飽きた方はぜひ。レディースにはなりますが当方メンズが履いておりましたのでユニセックスが可能です。※私物の物の素人採寸記載となりますのでご了承ください。私物、長年使っていた生活必需品を出品をしております、気になる方はフォローの方よろしくお願い致します。自身が複数回着用しておりますので新品をお求めの方は御遠慮下さい。古着という事をご理解の上ご購入お願いします。何かあればご質問下さい他にも多数のブランドアイテムなどを出品しておりますので宜しければ出品欄をご覧頂けたら幸いですヨウジヤマモト・イッセイミヤケ・コム・デ・ギャルソンを主に好んで買っておりますので販売もその傾向があります。毎月随時出品しておりますので宜しければフォローよろしくお願いします。ヨウジヤマモトコムデギャルソンイッセイミヤケKENZOy'sformenY-3ワイスリーワイズフォーメンhazamaマルタンマルジェラ等お好きな方におススメです。

商品の情報 商品のサイズ S ブランド ヨウジヤマモト 商品の状態 目立った傷や汚れなし

2ノンネイティブWALKER EASY PANTSグラミチ別注パンツ3スラックスWACKO MARIA チノスラックス アシ様専用【ポッカレモン様専用】PLATEAU STUDIO pantsFrench army 50s サイドボタン ウールパンツ 46M フランス軍