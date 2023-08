かわいい新作 COACH 美品✨OLD シティバッグ ブラック ターンロック ショルダーバッグ ショルダーバッグ

#kannaのバッグshop

LOEWE❗️ ロエベ ❗️銀座正規店購入❗️トートバッグ❗️定価20万円❗️2度使用❗️



JILL by JILLSTUART【昨季新品】クロスJハンドルバッグ



【新品未使用】HERMES エヴリン Ⅲ 29 PM ブラック ゴールド金具

○アイテム

イルビゾンテ ショルダー

OLD COACH オールドコーチ ショルダーバッグ

美品 ミュウミュウ MIU MIU マドラス 2way ショルダーバッグ

シティバッグ city bag ターンロック ゴールド金具

美品 希少 COACH コーチ 2way 黒 ジュエルクロスボディー チェーン

グラブタンレザー 革 ブラック 黒色 チャーム付き

【タイムセール】ロペ エターナル バッグ ショルダー 斜め掛け 肩掛け レザー

ヴィンテージ ビンテージ 斜め掛け 型番

未使用 CHANEL シャネル プレシジョン ショルダーバッグ パイル地 黒



【一回・短時間使用】FENDI バイザウェイ ラッピー スカーフ

◎撮影で使用している小物類は付属しません。

シャネル 318B マトラッセ 25 ダブルチェーンポピーレッド



イヴサンローラン バッグ サントロペ

大手リサイクルショップにて購入致しました。

あき 様専用 FENDI ズッキーノ茶色 ショルダーバッグ 総柄 A4収納可



4℃ BALANCE ショルダーバッグ

○サイズ

FENDI 2WAYバッグ バイザウェイ ミディアム ブラック ABランク 美品

高さ約19.5cm

コーチcoach 2way ハンドバッグ ラベンダー

横幅約28.4cm

OLD COACH コーチ グラブタン レザー 丸型 ショルダー バッグ

マチ約10.1cm

セリーヌ ストラップ付きウォレットノトリオンフキャンバス&スムースラムスキン

ショルダー持ち手約112〜119cm

ルイビィトン ショルダー



アグリトーキョー S-Griffey東京 ねこ柄トートバッグ

平置き実寸。

【美品】Chloe チェーンショルダーバッグ レザー ネイビー系

着画はお断りいたします。

レア★ココハンドルマロン(新品未使用)



未使用 レスポートサック ウエストバッグ ショルダーバッグ ピンク



新品 OSOI ミニブロット mini brot ショルダーバッグ 白です

○状態

新品 わけあり イルビゾンテ ショルダーバッグ BCR242 ブラック

製造後30年近く経過したビンテージ品です。当方は出来るだけ綺麗な物を提供しておりますが、細かく状態を気にされる方はご購入をお控えください。

美品‼️ Louis Vuitton ルイヴィトン ダヌーブ ショルダーバッグ



【新品】Mila Owen ワイドショルダーボストンバッグ ベージュ



極 美品 ルイヴィトン エピ レザー 巾着 セミ ショルダーバッグ ブラック 黒

○カラー

極美品✨激レア フルラ ショルダーバッグ 斜めがけ ブラック レザー レディース

ブラック 黒色

FENDI フェンディ ショルダーバッグ ブラウン ズッカ柄



【新品】トミーヒルフィガー 巾着 2way ショルダー クロスボディ バッグ

○素材

❤︎美品・希少❤︎グッチ GUCCI ショルダーバッグ スウェード レザー

グラブタンレザー 革

VALENTINO ロッグスタッズ グレインカーフスキン ミニバッグ ピンク



リカ様専用!GUCCIチェーンレザーショルダーバッグ

○配送

美品 CHRISTIAN VILLA ショルダー ハンドバッグ 2way レザー

簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。

フェンディ 2way レザー 星座シリーズ ミニショルダーバッグ 黒

仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。

未使用に近い✨ アニエスベー agnes.b ショルダーバッグ the.b 黒

袋は付属しません。

CELINE オールドセリーヌ ショルダーバッグ ビンテージ



ロンシャン⭐レザ ショルダーバッグ

ご購入前にプロフィールの確認をよろしくお願いします。

【美品】セリーヌ マカダム柄 トリオンフ ショルダーバッグ ベージュ PVC



サンローラン アップタウン スモール 3wayバッグ

管理番号:@0056skgg

商品の情報 ブランド コーチ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

#kannaのバッグshop○アイテムOLD COACH オールドコーチ ショルダーバッグ シティバッグ city bag ターンロック ゴールド金具 グラブタンレザー 革 ブラック 黒色 チャーム付きヴィンテージ ビンテージ 斜め掛け 型番◎撮影で使用している小物類は付属しません。大手リサイクルショップにて購入致しました。○サイズ高さ約19.5cm横幅約28.4cmマチ約10.1cmショルダー持ち手約112〜119cm平置き実寸。着画はお断りいたします。○状態製造後30年近く経過したビンテージ品です。当方は出来るだけ綺麗な物を提供しておりますが、細かく状態を気にされる方はご購入をお控えください。○カラーブラック 黒色○素材グラブタンレザー 革○配送簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。袋は付属しません。ご購入前にプロフィールの確認をよろしくお願いします。管理番号:@0056skgg

商品の情報 ブランド コーチ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

最終値下げ ZANELLATO ショルダーバッグ ポシェットIL BISONTE レザーショルダーバッグ ピンク特価セール CELINE セリーヌ ベルトバッグ【新品同様✨現行】トフ&ロードストーン アンサンブル ショルダーバッグ 2wayDior BOOK TOTE ミニ フォンバック美品 CHANEL シャネル ラムスキン マトラッセ ショルダーバッグ ブラックHERMES(エルメス) エヴリンyukiemon ぎゅうぎゅうお財布バッグロッコ様専用✨エルベ舟型ミニショルダー SJ&MDavidson カーニバル スタッズ ショルダーバッグ 黒 レザー