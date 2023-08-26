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【おしゃれ】 ニューバランス ML2002RB ブラック、グレー 27.5cm スニーカー

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アディダス イージーブースト350 V2 オールオニキス 27.5cm
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商品名：ニューバランス　スニーカー　
【美品】ニューバランス M991 BNG 28.0 Made in UK
品番：ML2002RB
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サイズ：27.5cm
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カラー：ブラック、グレー
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特徴：使用感・少しのダメージはあるが、
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コンバースアディクト　チャックテイラー
◆中古購入したものを販売してる為、元の箱はありません。
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発売日、販売時期等もわかりかねます、ご了承ください。
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◆目立つヨゴレやダメージは画像や説明に記載していますが、着用に支障が無いと判断した物は、説明は省いている場合があります
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◆画像につきましては、実物に近くなるように撮影しておりますが、多少異なる場合がございます。
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管理番号　23127

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商品の情報

商品のサイズ27.5cm
ブランドニューバランス
商品の状態傷や汚れあり

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※ご注文後、24時間以内の発送を心がけております！！※専用箱で、型崩れしないように梱包して発送します！！※クリーニング済みです！届いたらすぐ履いていただけます★期間限定でフォロー割実施中です★5,000円以上　＝　200円引き10,000円以上　＝ 500円引き●フォロー後、「フォロー済です」とコメントをください。●値下完了連絡確認後に、ご購入お願いします。———————————————————————商品名：ニューバランス　スニーカー　品番：ML2002RBサイズ：27.5cmカラー：ブラック、グレー特徴：使用感・少しのダメージはあるが、　　　使用上は全く問題ありません。　　　◆中古購入したものを販売してる為、元の箱はありません。発売日、販売時期等もわかりかねます、ご了承ください。◆目立つヨゴレやダメージは画像や説明に記載していますが、着用に支障が無いと判断した物は、説明は省いている場合があります◆画像につきましては、実物に近くなるように撮影しておりますが、多少異なる場合がございます。即購入可能ですが気になる点がございましたら、遠慮なくコメントお待ちしています。⭐︎スニーカー全商品⭐︎#みーのスニーカー 管理番号　23127

商品の情報

商品のサイズ27.5cm
ブランドニューバランス
商品の状態傷や汚れあり

【おしゃれ】 ニューバランス ML2002RB ブラック、グレー 27.5cm スニーカー

12分钟前

【おしゃれ】 ニューバランス ML2002RB ブラック、グレー 27.5cm スニーカー

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