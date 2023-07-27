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伊賀の人気作家小島陽介氏の土味・造形焼け等が美しい伊賀（窯変）徳利になります。
茶道具 棗 漆工芸品 2個セット箱付
中島均 辰砂青銅釉花瓶 壺【弟 人間国宝 中島宏】■ 日展作家 花入
大体の大きさは、高さ：約１０，５ｃｍ、径：約８ｃｍ程度になります。
人間国宝 松井康成 練上 飾り皿 美品
人間国宝 加藤考造 黄瀬戸 花入 TG05
《陶歴 》
富山県 越中小杉焼 青磁 鶴首瓶 時代箱付 K R5997B
2003年
【今右衛門】色鍋島の伝統 日本銘窯 人間国宝 十三代今泉今右衛門作 錦牡丹絵花瓶
三重県阿山町生まれ
淡桜釉裏銀彩壷 中田一於
上野工業高等学校卒業
展示品 陶仙作 信楽焼 辰 龍 美術 陶芸 四神 青龍 如意輪観音 如意珠 怪物
京都調理師専門学校卒業
酒井田柿右衛門 今泉今右衛門 館林源右衛門など 湯呑 共箱 五点 U R5627
父 小島憲二に師事
朱泥 急須 南瓜壷 唐物 茶道具
伊賀にて作陶
《見切り！》最新蔵出し断行7版記念セール！ 【 三益】越州窯飴釉獅子香炉
ギャラリー共栄窯（常滑）父子展
館蔵級 古磁 黄釉 磁彫 雲鶴紋 茶杯 蓋碗 茶碗 清 康熙年製在銘
桃青（京都）初個展
茶道具 備前焼 小西陶古造 窯変細工浮彫『魚化龍』湯冷まし 化粧箱付 縁起物美品
現在地に築窯、独立
【美品】九谷焼 玉乗り獅子 狛犬 アンティーク
♦江戸時代 瀬戸 鉄絵 鹿に山水図 瓶 壺 アンティーク 骨董品 コレクション
注意事項
古伊万里染付七賢人の図大鉢
箱には多少の痛み等あります。
備前酒器揃い 徳利、ぐい呑 名工 鈴木黄哉 共箱
商品の情報
商品の状態
未使用に近い
市川憲二 志野 小壺 赤津焼 竹川 花器 志野焼 特注品 です。
茶道具 茶碗 三浦竹軒造 刷毛目茶碗 茶器 抹茶茶碗 茶具 茶道
古伊賀 花生 花瓶 伊賀焼
楽山焼 蟹 湯呑み ２客
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備前焼 茶器セット
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志野焼 茶器 抹茶茶碗
茶道具 宮川香雲 茶碗
伊賀の人気作家小島陽介氏の土味・造形焼け等が美しい伊賀（窯変）徳利になります。大体の大きさは、高さ：約１０，５ｃｍ、径：約８ｃｍ程度になります。《陶歴 》2003年三重県阿山町生まれ上野工業高等学校卒業京都調理師専門学校卒業父 小島憲二に師事伊賀にて作陶ギャラリー共栄窯（常滑）父子展桃青（京都）初個展現在地に築窯、独立注意事項箱には多少の痛み等あります。
商品の情報
商品の状態
未使用に近い
【年中無休】 人気作家★小島陽介《師＆父：小島憲二》★伊賀【窯変】徳利★共箱 陶芸
375
54分钟前
【年中無休】 人気作家★小島陽介《師＆父：小島憲二》★伊賀【窯変】徳利★共箱 陶芸
¥
13,250
¥
11,263
(税込) 送料込み
2
12
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美術品
陶芸
人気作家★小島陽介《師＆父：小島憲二》★伊賀【窯変】徳利★共箱
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出品者
bf499692d
127
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【年中無休】 人気作家★小島陽介《師＆父：小島憲二》★伊賀【窯変】徳利★共箱 陶芸
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