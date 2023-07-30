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祝開店！大放出セール開催中 EVAE MOB エバーモブ スカル Necklace リボン ネックレス 4 ネックレス

商品の説明

★★検品会社にて検品（約1,000円）を実施した美品です★★
美品 K18 喜平ネックレス 10.0g 50cm 造幣局マーク750入り

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検品作業の為、９枚目画像の外袋のみ開封致しておりますが、目視検品ですので、中の真空パック袋は未開封のままです
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なお外袋ですが、チャックでの開閉が可能ですのでそのまま保管袋としてご利用頂けます
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商品の情報

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商品の状態新品、未使用

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祝開店！大放出セール開催中 EVAE MOB エバーモブ スカル Necklace リボン ネックレス 4 ネックレス

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