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【期間限定特価】 1度着用 M 22SS ダブルタップス ショーツ クロスボーン ショートパンツ ショートパンツ

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10ozのオックスにクロスボーンの総柄刺繍を施した生地を使用した、ウエストゴム仕様のイージーショーツ。やや短めの丈のシルエットが特徴。ウエストは内蔵されたドローコードで調節可能。　
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商品のサイズM
ブランドダブルタップス
商品の状態新品、未使用

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【期間限定特価】 1度着用 M 22SS ダブルタップス ショーツ クロスボーン ショートパンツ ショートパンツ

14分钟前

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