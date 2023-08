<出品の経緯>

<出品の経緯>半年ほど使用しましたが、リフォームのため使用しなくなりました。<使用感>目立った傷や色褪せはありません。<購入価格>198,000円<説明書・保証書>説明書および保証書付き<商品の特長>[サイズ]ダブル[マットレスの種類]低反発フォームを使用したハードミディアム[厚さ]20~29.9cm[スプリング] 高密度連続スプリング®:一本の鋼線がつながって作られている構造により、部分的な負荷がかかりにくく、スプリング全体で体を支えます。通気性に優れているため、高温多湿な日本の気候に適したマットレスを作ることが出来ます。[生地]ダブルニット生地( アグリーザ®糸使用)[キルト]ジャンプキルトパターン[機能]防ダニ・防臭加工、除菌機能[仕様]プロ・ウォール®仕様:マットレスの端の沈み込みを解決した、フランスベッド独自の技術です。端が沈み込まないので、手を突いて立ち上がる際にも安定感があり、立ち上がりに不安を抱える方にも安心です。※両面仕様

