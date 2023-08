【商品説明】オマールアフリディの22ssのカーゴパンツです。ミリタリーグリーンのような色味なので長くお使い頂けるかと思います。

※ ご不明点ございましたら、お気軽にコメント下さい。

【定価】89,000円

【素材】COTTON 50% NYLON 50%

【カラー】MOSS CANVAS

【表記サイズ】44

【詳細サイズ】

ウエスト:約76~82cm

股上:約25cm

股下:約80cm

裾幅:約23cm

※素人採寸

【商品状態】2022年3月にO代官山にて購入しましたが、一度も着用しておりません。ハンガーでの保存をしていたため、ハンガー跡が薄く残ってます。それ以外は新品同様です。

神経質な方はご遠慮ください。

※返品・キャンセルは対応しかねます

商品の情報 商品のサイズ M ブランド キココスタディノフ 商品の状態 新品、未使用

