最高の品質 緋景斗真 パラライ gプリ まとめ売り スマホリング アクスタ キャラクターグッズ

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全て暗所にて保管しておりました。外への持ち出しはありません。

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Gプリは29枚あります。

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アクリルスタンドの左側は何度か袋から出しました。右側は新品、未使用になります。

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人気タイトル···Paradox Live(パラライ)

あんスタ 時光アクスタ 桜河こはく

キャラクター···コミック・アニメ・ゲーム

猫ノ様専用ページ （仮）

グッズ種類···その他

商品の情報 商品の状態 未使用に近い

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ウンチくん