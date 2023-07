【GINGER掲載商品】 CHiCOwithHoneyWorks 直筆サイン ミュージシャン

私を染めるiの歌のイベント

CHiCOwithHoneyWorksのサイン会に

当選したときの直筆ものです

レア度は高いです、かなり!

アルバムの表紙に書いてもらいました

歌詞カードのみの販売となります

新品未使用です

CDはなしです

#CHiCOwithHoneyWorks

#直筆サイン

#チコハニ

#私を染めるiの歌

#ハニーワークス

#ハニワ

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

