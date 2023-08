2022人気新作 BTS LYSワールドツアー LONDON DVD K-POP/アジア

・FCから購入

・日本語字幕あり

・1度再生済み

・ランダム品以外、全て有

●埃が本体にかぶることを避けるため、ビニール袋に入れて保管していました

*素人保管ということをご理解のうえ、ご購入ください

〖コメント/購入 "前" プロフ確認お願いします〗

※「着払い」に変更時−800円

(コメントお願いいたします)

即購入⭕

おまとめ購入⭕

~BTS商品他にも出品中~

商品に関して、ご不明な点ございましたらお気軽にお声かけ下さい·ᴗ·

BTS MEMORIES OF 2018 DVD(日本語字幕付)

ソクジン ホソク j-hope ナムジュン シュガ ユンギ Suga v テヒョン テテ ジョングク ロンドン

商品の情報 商品の状態 未使用に近い

