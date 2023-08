再再販！ nest robe、コットンデラヴェボーダーオーバーサイズプルオーバー Tシャツ/カットソー(七分/長袖)

週末値下げ

商品の情報 商品のサイズ FREE SIZE ブランド ネストローブ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

週末値下げ11500円→11000円最終値下げ14800円→14200円→12300円→11500円これ以上のお値下げはありません。ネストローブコットンデラヴェボーダーオーバーサイズプルオーバーホワイト×レッドオンラインショップ完売カラー腰あたりまで隠れるビッグシルエット。両脇にポケットも付いており着やすいお洋服です。着用回数は1〜2回程度ホームクリーニング済み出品を迷っていますので突然削除する事があります。手数料、送料がかかりますのでお値下げはご遠慮ください。またオファーも受け付けておりませんのでご了承ください。一度人手に渡った中古品と思ってください。当方の主観で状態など記載しております。中古品とご理解のある方のみご購入ください。完璧な商品をお求めの方はご遠慮ください。きちんと検品しておりますが多少の誤差、見落としもあるかもしれません。一番安価なお値段での発送になります。小さく畳み圧縮する場合もあり、シワがはいりますがご理解ください。梱包の際の皺など神経質な方は購入をご遠慮ください。リサイクル梱包ですのでお店のような梱包をお求めの方や、細かな事を気にする方はご遠慮ください。

