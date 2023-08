N.O.R.C by the line 富岡佳子コラボ2WAYドライウールジレ

サイズ 2 (Mサイズ)

購入しましたが、使う機会がないため出品します。

自宅で試着のみです。

タグは、着るつもりだったため破棄しております。

ハンガーにかけて3ヶ月ほどクローゼット保管しておりました。

裾や紐に若干のシワがありますので、お写真でご確認下さい。

折りたたんで発送します。

定価 29.000円で現在も販売中。

以下オンラインサイト引用。

富岡佳子氏とのコラボアイテムセットアップで楽しめるドライウールジレ

モデル富岡佳子さんとのコラボで生まれたドライウールジレ。スッキリとしたテーラードカラーで腕周りをスッキリ見せる肩の切り替えにもこだわりが。大きなポケットデザインや太めの共布ベルトもアクセントです。ストレッチの効いたウール混素材は自宅で手洗い可能なイージーケア仕様です。程よい肉感なのでシーズンレスで幅広い着こなしの仕上げのアウターとして活躍すること間違いなし。同素材の2WAYドライウールパンツとセットアップで着こなすのもおすすめです。

ノーク ジレ

商品の情報 商品のサイズ M ブランド ノークバイザライン 商品の状態 未使用に近い

