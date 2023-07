極美品 希少 リネン Euro ヴィンテージ Trachten Frestl チロリアンジャケット スタンドカラー リネン100% ブラウン ヴィンテージ アンティーク ユーロ オーストリア チロル ジャケット 民族 チロル ユーロ ヨーロッパ vintage ビンテージ ハンティング ワーク ミリタリー

【ブランド】Trachten Frestl

【商品名】リネン100% チロリアンジャケット

【カラー】ブラウン

【付属品】なし

他にもチロリアンジャケットを出品しています。

その他の出品も見てみてください!

【商品説明】

リネン100%素材のチロリアンジャケット。

スッキリとした印象のスタンドカラーになっており、カットソーやシャツの上からラフに羽織るのはもちろん、スラックスでタイドアップしてもかっこいい1着です!

バブアーのボアベスト(ライナーベスト)とのコーディネートもお薦めです!

リネン100%素材、襟・パイピングのグリーンカラー、裏地の小花柄、ポケット・襟に施されたステッチワークなど優れたデザイン性が魅力です。

デッドストックに近い希少なチロリアンジャケットになります。

デザインの気に入った方はこの機会にぜひどうぞ!

★サイズ★

★実寸サイズ★

肩幅 ・・・・・・約48.5cm

身幅 ・・・・・・約56cm

着丈 ・・・・・・約74cm

袖丈 ・・・・・・約63.5cm

★素材★

リネン100%

★状態★

目立ったダメージもなくとても良い状態です。

※あくまで素人による自宅保管ですの、神経質な方のご入札は慎重にお願い致します。

【商品検索】

#dragon_メンズ

にて、古着を多数出品しております!

ぜひ、ご覧になってください。

↓カテゴリー別の検索はこちらから↓

#dragon_メンズトップス

#dragon_ヴィンテージ

商品の情報 商品のサイズ L ブランド ヴィンテージ 商品の状態 未使用に近い

