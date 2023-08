正規品! ウェディングドレス　Aライン　サイズ9T　前撮り　フォトウェディング ウェディング

【値下げしました】 14,980円→13,980円

ここからのさらに値下げ!!

今がチャンスでーす!

ご覧いただき、ありがとうございます。

こちらはAラインのウェディングドレス(サイズ9T)です。

【ドレスの状態・特徴】

こちらのドレスはフォトウェディングで

2回着用しクリーニング済みです。

定価は15万円でドレス専門店で購入したものです。

豪華さと上品さを兼ね備えた重厚感のあるデザインとなっており、

脱着可能な取り外しトレーンが付属しています。

これにより2パターンでの着用が可能となっております。

胸元には美しいビーズ刺繍の花柄デザインがあり、

一目置かれるドレスとなっております。

ドレスは機内に持ち込み可能な収納ケース付きとなっておりますので、

遠方での撮影などにも対応可能です。

ドレスの数ヶ所に茶色い汚れ、足元に黒ずみがありますが、前撮りやフォトウェディングでの着用には問題ない状態です。

ご理解の上、ご購入いただけますと幸いです。

【サイズ感】

私自身は身長164cm、バストE70で

普段は9~11号のドレスを着用しています。

その体型でちょうど良いフィット感でした。

【付属品】

・取り外し可能なトレーン

・パニエ

・花柄飾り

・機内持ち込み可能収納ケース

これからの特別な日に向けて、是非このドレスをご検討ください。

【類似商品】

ウェディングドレス Aライン サイズ8T

フォトウェディング用ドレス サイズ9T

花柄デザインドレス サイズ9T

前撮り用ドレス Aライン

【ハッシュタグ】

#ウェディングドレス #前撮りドレス #フォトウェディングドレス #Aラインドレス #花柄ドレス #サイズ9Tドレス #ウェディング #結婚式 #ドレス専門店 #美しさを引き立てるドレス

商品の情報 商品の状態 やや傷や汚れあり

