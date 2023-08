新しいスタイル 花岡車輛 ハナオカシャリョウ その他

花岡車輛 ハナオカシャリョウ

商品名 FLAT CART 2x4

型式:F-CART 2x4

フラットカート ツーバイフォー

ブランド概要

日本初の台車・リフトのマテハン総合機器メーカー、花岡車輌株式会社です。1933年創業の洗練されたメカ技術・品質・デザインを強みとする自社設計製造を行なっております。 産業用物流機器(台車、ホテルカート、リフト台車)、福祉介護機器(足踏み式段差解消リフト、電動式段差解消リフト)などの身近な製品の製造を行い、他にも羽田空港始め多くの空港で利用されている安心の日本が誇るブランドです。

製品説明

二輪台車と四輪台車を兼ね揃えたフラットカート2×4。

二輪にすることで、狭い場所での小回りが効き、四輪にすることで、大型の荷物にも対応した運搬が可能です。

折りたたむと車輪も格納され薄さ130mmのコンパクトになりご自宅での保管も場所を取りません。

+大きな車輪でアウトドア・スポーツ・引越しにも+

大きな車輪のためアウトドアやキャンプといった悪路でも相性が良く、スポーツや車での旅行では、狭い場所では二輪に、大きな荷物を運ぶには四輪とシーンごとに台車を代える必要がない2in1のカートがあなたの生活を大きく変えます。

+二輪にも四輪にも+

トランスフォームする次世代カート

車輪が大きくアウトドアにも最適です。

四輪時は大型運搬も可能で、二輪時ではわずかなスペースでの運搬も可能です。収納もわずか13cmの隙間に収納可能と、使えるシーンが多く、使わない時に邪魔にならない次世代カートです。

+折りたたむと+

ここまでコンパクト薄さ130mm

わずか130mmの薄さになるフラットカートシリーズ

ハンドルを折りたたむと自在輪が連動して折りたたまれます。

後輪はレバーを引くことで格納が可能です。

四輪モードにすることで荷台スペースを大幅に確保?。スポーツやレジャー、アウトドアで使用するクーラーボックスも楽に載せることが可能です。ハンドルを短くすればお子様でも押せます。

+二輪の特性である、小さい面積での運搬が可能+

大きな車輪のため段差も乗り越えやすくプレートの薄さでわずかな隙間でも入り込んで動かすことが可能です。

車輪:固定車輪127mm,自在車輪86.5mm

素材:プラスチック・スチール・ゴム

自重:7.4 kg

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

