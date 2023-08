希少星柄のエアフォース1

価格高騰

楽天調べで現在168000円の値が付いてます。

1981年に誕生した、頑丈なシルエットを持つエア フォース 1 LOW

アメリカ独立記念モデル

2015年 NBA ALLSTAR GAME を記念して発売された 星マークアッパーの NIKE AIR FORCE 1 ELITEが、プレミアムアッパーを使う AIR FORCE 1 LV8 として復活です。

アッパーは VAC TECH(バキュームテクノロジー)で星形を立体的にデザイン。

フロント、ミドル、バックと3種類の星形が並びます。

今回のソールはスタンダードなエアフォース1のエアソール。

スッキリとしたボリュームのあるレッドソールが、アッパーのスターマークを際立たせています。

『ナイキ エアフォース1 LV8 VT インディペンデンス デイ』

カラー...レッド

スニーカー型...ローカット

履き口...紐

商品の情報 商品のサイズ 28.5cm ブランド ナイキ 商品の状態 やや傷や汚れあり

