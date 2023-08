ルックスオティカジャパン株式会社の正規販売店の

新品 未使用 国内正規品となります。

並行輸入などは一切取り扱いはしていませんので

ご安心ください。

定価23980円 アジアンフィット ASIAN FIT

■カラー マットブラック

■レンズカラー: ライトグレー(ガラス)

■可視光線透過率: 49%

■サイズ: 52□22-150

■フレーム全長 148mm 縦 47mm

■純正ケース・メガネ拭き・説明書・保証書が付属します。

※ケースカラーの希望がない場合はそのまま発送となります

メガネ/サングラスの個人出品をしております

ご購入からお届けまでのスピードを徹底しております

即購入、大歓迎です^_^ 可能な限り当日発送心掛けております!

★値下げ、画像追加のご要望にはお応えかねます。申し訳ございません。

★ご購入に関しましての注意点がプロフィールに記載してありますので、必ずおよみ頂くよう、宜しくお願いいたします。

全てのご購入はプロフィール全文をお読み頂いた後のものとして把握いたしますのでご了承下さい。

レイバン

サングラス

キムタク着用

キムタク着用モデル

RB2140F

601SR5

RB2140F-601SR5

RB2140F-901SR5

キムタク

グランメゾン東京

木村拓哉

RayBan

正規品

未使用

WAYFARER

ウェイファーラー

正規品

本物

国内正規品

ライトグレイ

グレイレンズ

ルックスオティカジャパン株式会社の正規販売店の新品 未使用 国内正規品となります。並行輸入などは一切取り扱いはしていませんのでご安心ください。定価23980円 アジアンフィット ASIAN FIT ■カラー マットブラック■レンズカラー: ライトグレー(ガラス)■可視光線透過率: 49%■サイズ: 52□22-150■フレーム全長 148mm 縦 47mm ■純正ケース・メガネ拭き・説明書・保証書が付属します。※ケースカラーの希望がない場合はそのまま発送となりますメガネ/サングラスの個人出品をしておりますご購入からお届けまでのスピードを徹底しております即購入、大歓迎です^_^ 可能な限り当日発送心掛けております!★値下げ、画像追加のご要望にはお応えかねます。申し訳ございません。★ご購入に関しましての注意点がプロフィールに記載してありますので、必ずおよみ頂くよう、宜しくお願いいたします。全てのご購入はプロフィール全文をお読み頂いた後のものとして把握いたしますのでご了承下さい。レイバンサングラスキムタク着用キムタク着用モデルRB2140F601SR5RB2140F-601SR5RB2140F-901SR5キムタクグランメゾン東京木村拓哉 RayBan 正規品 未使用WAYFARERウェイファーラー正規品本物国内正規品ライトグレイグレイレンズ

