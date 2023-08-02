うのにもお得な情報満載！ M51827 ルイヴィトン マルリードラゴンヌPM ポーチ セカンドバッグ ショルダーバッグ

▼ 商品詳細

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型番： M51827

極美品 セリーヌ サークルロゴ 2way ショルダーバッグ スタッズ パープル

ブランド：LOUIS VUITTON ルイヴィトン

希少 プラダ アクセサリーポーチ 三角ロゴ ナイロン×パイソン ネイビー

素材、カラー：モノグラムPVC、ブラウン系

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サイズ：横22cmx縦12cmx厚み4cm

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仕様：ファスナー開閉式

キタムラ 黒2way ミニバック



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▼ 商品の状態

☆Yuki☆様専用·͜· ♡

外側：スレや汚れがあります。

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ベタつきございません。

良品 グッチ ショルダーバッグ シェリーライン GG柄 レザー ネイビー

ストラップスレがあります。

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内側：スレ汚れがかなりあります。

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画像でお伝えできない革・生地の張り（硬さ）について、しっかりしています。

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内側の状態はあまり良くありませんが外側は綺麗で見栄えは良いです。

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保管に関して、喫煙せず、ペットいません。

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香水の匂いもありませんので、ご安心ください。

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気軽にお声掛け下さい。

商品の情報 商品の状態 傷や汚れあり

▼ 商品詳細型番： M51827ブランド：LOUIS VUITTON ルイヴィトン素材、カラー：モノグラムPVC、ブラウン系サイズ：横22cmx縦12cmx厚み4cm仕様：ファスナー開閉式▼ 商品の状態外側：スレや汚れがあります。ベタつきございません。ストラップスレがあります。内側：スレ汚れがかなりあります。画像でお伝えできない革・生地の張り（硬さ）について、しっかりしています。内側の状態はあまり良くありませんが外側は綺麗で見栄えは良いです。保管に関して、喫煙せず、ペットいません。香水の匂いもありませんので、ご安心ください。同程度商品価格を拝見し安価なお値段設定しております。気軽にお声掛け下さい。

商品の情報 商品の状態 傷や汚れあり

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