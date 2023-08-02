大人気新作 遺品整理✨ネックレス　ピアス　宝石　ブローチ　刻印あり♪♪♪ リング

遺品整理分けで頂いたアクセサリーになります。
justindavisジャスティンデイビス ダイヤパヴェ リング 指輪 k18
宝石店で購入したものや海外で購入したもの
【定番】LOUIS VUITTON モノグラム リング 指輪
イミテーションや刻印の入ったものもございます。
k18 ルビー&ダイヤモンド フラワーリング 6.45g
量が多いのと素人ですので詳しいことは分かりませんので
Pt900 アレキサンドライト 0.29ct ダイヤモンド ダイヤ リング 指輪
あくまでジャンク扱いでご購入ください
極美品4℃ ブルーダイヤモンド スワロフスキー シルバー925
【2カラット】輝くスクエアカット モアサナイト ダイヤ リング K18WG
指輪、ネックレス、ブローチ、イヤリング
カルティエ/ラブリング/ピンクゴールド
パールネックレス
スタージュエリー リング 8号
天然エメラルド0.57ct ダイヤモンド0.61ct指輪 プラチナ900
Vivienne カボションリング
総重量2.3キロ。
幸せのシンボル✨エレファント K18 象 デザイン リング
PT 950プラチナシンプルリングカップルの結婚指輪
リング プラチナ サファイアD0.37ct/0.6ct 5.3g
4℃ プラチナ ダイヤモンドリング 9号 指輪 ヨンドシー
遺品整理分けで頂いたアクセサリーになります。宝石店で購入したものや海外で購入したものイミテーションや刻印の入ったものもございます。量が多いのと素人ですので詳しいことは分かりませんのであくまでジャンク扱いでご購入ください指輪、ネックレス、ブローチ、イヤリングパールネックレス総重量2.3キロ。