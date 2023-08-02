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大人気新作 遺品整理✨ネックレス　ピアス　宝石　ブローチ　刻印あり♪♪♪ リング

商品の説明

遺品整理分けで頂いたアクセサリーになります。
justindavisジャスティンデイビス ダイヤパヴェ　リング 指輪 k18
宝石店で購入したものや海外で購入したもの
【定番】LOUIS VUITTON モノグラム　リング　指輪
イミテーションや刻印の入ったものもございます。
k18 ルビー&ダイヤモンド フラワーリング 6.45g
量が多いのと素人ですので詳しいことは分かりませんので
Pt900 アレキサンドライト 0.29ct ダイヤモンド ダイヤ リング 指輪
あくまでジャンク扱いでご購入ください
極美品4℃ ブルーダイヤモンド　スワロフスキー　シルバー925

【2カラット】輝くスクエアカット　モアサナイト ダイヤ　リング　K18WG
指輪、ネックレス、ブローチ、イヤリング
カルティエ/ラブリング/ピンクゴールド
パールネックレス
スタージュエリー リング 8号

天然エメラルド0.57ct ダイヤモンド0.61ct指輪　プラチナ900

Vivienne カボションリング
総重量2.3キロ。

幸せのシンボル✨エレファント　K18 象　デザイン　リング

商品の情報

商品の状態目立った傷や汚れなし

PT 950プラチナシンプルリングカップルの結婚指輪

リング　プラチナ　サファイアD0.37ct/0.6ct 5.3g

4℃ プラチナ ダイヤモンドリング 9号 指輪 ヨンドシー
遺品整理分けで頂いたアクセサリーになります。宝石店で購入したものや海外で購入したものイミテーションや刻印の入ったものもございます。量が多いのと素人ですので詳しいことは分かりませんのであくまでジャンク扱いでご購入ください指輪、ネックレス、ブローチ、イヤリングパールネックレス総重量2.3キロ。

商品の情報

商品の状態目立った傷や汚れなし

大人気新作 遺品整理✨ネックレス　ピアス　宝石　ブローチ　刻印あり♪♪♪ リング

47分钟前

大人気新作 遺品整理✨ネックレス　ピアス　宝石　ブローチ　刻印あり♪♪♪ リング

¥23,500 ¥13,160

(税込) 送料込み
12
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102e24

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102e24
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