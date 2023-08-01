【現品限り一斉値下げ！】 ゲーミングモニター IODATA 23.6型 144hz ディスプレイ

I・O DATA EX-LDGC242HTB
【新品未開封品】BenQ 24インチ Full HD モニター GW2480
Amazon 定価 23000円
KOORUI ゲーミングモニター 24インチ 165Hz 24E4
BenQ ZOWIE XL2411 144hz ゲーミングモニター 箱付き
1年前に購入しました。
49インチ4Kモニター アイオーデータEX-LD4K491DB
使用しなくなったので手放します。
ARZOPA 13.3インチ モバイルディスプレイ 2560*1600WQHD
ARTIST 22E PRO ペンタブレット ペン2本付き
ディスプレイの映り、遅延等は問題ありません。ディスプレイ、外装共に目立った傷や汚れ等ありません。
ASUS PA247CV BLACK
HPゲーミングディスプレイ 27インチ QHD
電源コード、ディスプレイポートケーブル付属
BenQ MOBIUZ EX2710
箱はありません。
UNIQプロメテウスモニター15.8インチ UQ-PM158FHDNT
LCD14HCR-IPSW 14インチ バータイプ液晶モニター
入力電圧:100-240V
acerモニター
[特長]144Hzの高リフレッシュレートで、より映像が滑らかに。FPSなどに最適なゲーミング液晶ディスプレイ。
Wacom Cintiq 22 FHD / DTK2260K1D
[画面]23.6型/1,920×1,080/非光沢/300cd/平方メートル/最大0.6ms[GTG]
モバイルモニター 15.6インチ モバイルディスプレイHDMIサブ
[端子]HDMI×3/DisplayPort×1/ヘッドフォン端子/スピーカー付
PHILIPS 328P6VUBREB/11 4k 32インチ モニター
[サイズ/重量]550(W)×231(D)×412~522(H)mm / 6.2kg (スタンドあり) [付属品]DPケーブル(1.8m)、電源コード(1.8m、PSE適合品)
グリーンハウス 23.8型 ゲーミングモニター ホワイト
※パネル、バックライトを含む。 最大輝度:300cd/㎡
モバイルモニター 13.3インチ 1080P
商品の情報
|ブランド
|アイオーデータ
|商品の状態
|目立った傷や汚れなし
【フルHD】☆グリーンハウス☆ 23.6インチ液晶モニター
EIZO FlexScan EV2495 W24.1インチ ホワイト
acerモニター r241ybbmix
I・O DATA EX-LDGC242HTBAmazon 定価 23000円1年前に購入しました。使用しなくなったので手放します。ディスプレイの映り、遅延等は問題ありません。ディスプレイ、外装共に目立った傷や汚れ等ありません。電源コード、ディスプレイポートケーブル付属箱はありません。入力電圧:100-240V[特長]144Hzの高リフレッシュレートで、より映像が滑らかに。FPSなどに最適なゲーミング液晶ディスプレイ。[画面]23.6型/1,920×1,080/非光沢/300cd/平方メートル/最大0.6ms[GTG][端子]HDMI×3/DisplayPort×1/ヘッドフォン端子/スピーカー付[サイズ/重量]550(W)×231(D)×412~522(H)mm / 6.2kg (スタンドあり) [付属品]DPケーブル(1.8m)、電源コード(1.8m、PSE適合品) ※パネル、バックライトを含む。 最大輝度:300cd/㎡
商品の情報
|ブランド
|アイオーデータ
|商品の状態
|目立った傷や汚れなし