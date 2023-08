○アイテム

BRIEFING TOMORROWLAND別注 NEO B4 LINER



サムソナイト ビジネス リュック バッグ 本革

dunhill ダンヒル

ポーター 本革 2way ダレスバッグ 吉田鞄 鍵あり 黒

ビジネスバッグ ブリーフケース ショルダーバッグ

BRIEFING * BEAMS PLUS / 別注 3WAY BAG

2way キャンバス レザー ブラック

SAMSONITE 2wayビジネスバッグ ほぼ未使用品 ブラック



Evoonビジネスバック 皮 ①

○サイズ

土屋鞄 スマートダレス チョコ



最高級 日本製 EXCELLENT TOKYO ダレスバッグ ビジネスバッグ

タテ 29cm

Alt81ブリーフケース

ヨコ 39cm

高級オーストリッチ フルポイントバッグ

マチ 6.5cm

【美品】YUHAKU ユハク * 薄型 ビジネスバッグ ワインレッド

ハンドル 38cm

★再値下げ★STEFANO MANO メンズビジネスバック

ショルダー 127cm(調節可能)

【美品】ルイヴィトン PDV 内布地 モノグラム ビジネスバッグ ブリーフケース



値下げ ペッレモルビダ ビジネスバッグ ショルダー付き

メイン収納スペース×1

新品♡COACH コーチ ハミルトン ビジネスバッグ 2way ポートフォリオ

ポケット×5

【新品同様】ルイヴィトン ダミエグラフィット イカール 2way ビジネスバッグ



FUJITAKA ブリーフケース 2WAY ネイビー/ブラック バイカラー

【付属品】

REGAL ダレスバッグ ブライドルレザー

無し

希少 イブサンローラン☆ビジネスバッグ ブリーフケース ヴィンテージ レア 希少



【美品】希少 Cisei大平智生監修JMC ブリーフケース ビジネスバック

平置き実寸。

【廃盤品】ルイヴィトン タイガ ウラル ビジネスバッグ

着画はお断りいたします。

土屋鞄製作所 ウルバーノ ダパートールトート



RIMOWA ESSENTIAL LITE CHECK IN 81L 4輪



革バッグ、フェリージ

○状態 B

美品 TOMORROWLAND ハンドバッグ レザー イントレチャート 黒



レクサス ビジネスバック 黒

S 新品・未使用品

DEFY Recon Mashup BallisticNylon

A 使用感がほとんど無く未使用に近い

京様専用ヴァレクストラ valextra アタッシュケース プリミエ イタリア製

B 多少の使用感があります。全体的にこれといったダメージや汚れは見当たらない状態ですので、問題なく着用していただけるかと思います。

TUMI(トゥミ) Arrive レザー ノートブック バッグ

C 特有のUSED感が見受けられますが、特別目立つダメージや汚れは見受けられません。普段着用していただく分には問題ないかと思われます。

TUMI ALPHA エクスパンダブルオーガナイザーコンピューターブリーフ

D 状態が悪く使用感の強いお品となっております。

ルイヴィトン(LOUIS VUITTON)ビジネスバック

E ジャンク品or難あり品

サックアデペッシュ 27



新品 本物 正規品 ニールバレット メンズ 本革レザー クラッチバッグ 黒



【中古、美品】 少し使用感あり キーファーノイ ビジネスバッグ 89

○カラー

【人気サイズ】ポーター タンカー 3way 2層 リュック ビジネスバッグ L

黒

完売MARC JACOBS ユニセックス PCケース ロゴ 2way バッグ

ブラック

希少・美品 Tumi トゥミ 3way キャリー 26224ALH ビジネス



バーニーズニューヨーク ブリーフケース



incase インケース2-Way Convertible Brief

○素材

帆布製 2ポケットビジネスショルダー オリーブドラブ

ナイロン

tec様専用モンブラン ビジネスバッグ ブリーフケース



ロエベ セカンドバッグ

○購入元

VIVIENNE WESTWOOD ヴィヴィアン ビジネスバッグ 2way 黒

ブランドリユース店

ビンテージ LIBERTY LONDON 黒革アタッシュケース メンズバッグ

日本流通自主管理協会加盟店(AACD)

紳士ビジネスバッグ valextra シャーロックホームズキー

質屋・古物市場・ストア商品

ソメスサドル レザー バッグ トートバッグ 黒 ブラック 美品

鑑定済商品

超希少✨GUCCI ブリーフケース 2way ブラック オールレザー 通勤通学



美品✨コーチ ペリービジネストート メトロポリタン 2way 大容量 ブラウン

※写真の色彩に関しましては、撮影環境や閲覧環境によって被写体が実物の色と異なる場合がございますので、ご了承ください。

FARO Double Face Flap Tote



○★新品 未使用 FUJITAKA ジェードクラリーノデュエII ビジネスバッグ

最後までご覧いただきありがとうございます。

LUGGAGE LABEL 吉田カバン 3way ビジネスバッグ 撥水加工

他にも多数出品していますのでよろしければ是非ご覧ください。

★ゼロハリバートン アルミアタッシュケース ★



【美品!】ルイヴィトン ビジネスバッグ エピ リヴィエラ ブラック

#のあの古着屋

(希少) Dunhill レザー クラッチバッグ



ACE(エース)ドイツ製レザーアタッシュケース レトロトランク

No.1100

美品必見 ポーターフラックス ダレスバック

カラー···ブラック

TUMI トゥミ ビジネスバッグ バッグ 2way

素材···ナイロン

美品 日本限定✨ TUMI アルファ2 LIMITED EDITION 2way

バッグサイズ···A4サイズ収納可

商品の情報 ブランド ダンヒル 商品の状態 目立った傷や汚れなし

○アイテムdunhill ダンヒル ビジネスバッグ ブリーフケース ショルダーバッグ2way キャンバス レザー ブラック○サイズタテ 29cmヨコ 39cmマチ 6.5cmハンドル 38cmショルダー 127cm(調節可能)メイン収納スペース×1ポケット×5【付属品】 無し平置き実寸。着画はお断りいたします。○状態 BS 新品・未使用品A 使用感がほとんど無く未使用に近いB 多少の使用感があります。全体的にこれといったダメージや汚れは見当たらない状態ですので、問題なく着用していただけるかと思います。 C 特有のUSED感が見受けられますが、特別目立つダメージや汚れは見受けられません。普段着用していただく分には問題ないかと思われます。 D 状態が悪く使用感の強いお品となっております。 E ジャンク品or難あり品 ○カラー黒ブラック○素材ナイロン○購入元ブランドリユース店日本流通自主管理協会加盟店(AACD)質屋・古物市場・ストア商品鑑定済商品※写真の色彩に関しましては、撮影環境や閲覧環境によって被写体が実物の色と異なる場合がございますので、ご了承ください。最後までご覧いただきありがとうございます。他にも多数出品していますのでよろしければ是非ご覧ください。#のあの古着屋No.1100カラー···ブラック素材···ナイロンバッグサイズ···A4サイズ収納可

商品の情報 ブランド ダンヒル 商品の状態 目立った傷や汚れなし

【未使用級】Coach レザー シグネチャ ブラック 2way ビジネスバッグ【定価38.5万円】ココマイスターアタッシュケース ブライドル・ロイヤルヘンリー2way 土屋鞄 ビジネスバッグ スクエアスリム ショルダー ハンド 茶 A4Louis Vuitton PDB MM NM Taiga ブリーフケースLOUIS VUITTON N48260ポルトドキュマンジュール ビジネスバック【美品】FURLA ジョーヴェ ビジネスバッグ シボ革 ブラック ブルーハンティング ワールド バッグPORTER 3WAY ビジネスバック 703-06980【極美品】YSL イヴサンローラン ビジネス セカンドバッグ 刻印 エピ レザーLOEWE アナグラム バッグ