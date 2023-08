#カヲルallitem ☜こちらから出品一覧が見れます^^

○アイテム

ANYA HINDMARCH

アニヤハインドマーチ

肩がけ ゴールド金具 chubby wink

トートバッグ スマイリー ウィンク

ネイビー 濃紺

ナイロン

○サイズ

タテ22cm

ヨコ26cm

マチ12cm

ハンドル高さ20cm

○状態

目立った傷汚れ無く状態良好な美品です✨

末長くご利用頂けます⌘

✅状態に関しましては主観の部分もございますので、写真でよくご確認お願いします。

分からない事ありましたらご気軽にコメント下さい

○カラー

ネイビー

濃紺

○素材

ナイロン

レザー

○付属品

なし

〇購入元

ブランドリユース店

日本流通自主管理協会加盟店(AACD)

質屋・古物市場・ストア商品

鑑定済商品です。

○配送

簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。

仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。

商品の情報 商品の状態 未使用に近い

